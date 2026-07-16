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    Rüstungssektor

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    Darum kauft Deutz mitten im Rüstungsaktien-Crash zu

    FFG verdient 90 Prozent seines Umsatzes mit Wartung statt Neubau – während Rheinmetall, Hensoldt, Renk und TKMS seit Oktober 58 Milliarden Euro Marktwert verlieren.

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutz kauft FFG für 1,6 Mrd trotz Sektorverlusten
    • FFG generiert 90 Prozent MRO-Umsatz mit NATO-Kunden
    • Risiko liegt in Finanzierung und Aktionärsverwässerung

     

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    Deutz übernimmt für 1,6 Milliarden Euro den Rüstungsspezialisten FFG – mitten in einem Sektor-Ausverkauf, der Rheinmetall, Hensoldt, Renk und TKMS seit Oktober über 58 Milliarden Euro Marktwert gekostet hat.

    Ein Kauf gegen den Trend

    Der NATO-Gipfel in Ankara hat die Truppenausstattung der Zukunft neu vermessen: weniger klassische Landsysteme, mehr Luftverteidigung und Drohnentechnologie. Rheinmetall hat sich seit dem Rekordhoch im Kurs fast halbiert, Renk steht ähnlich unter Druck. Ausgerechnet in diesem Umfeld kauft Deutz für 1,6 Milliarden Euro zu, finanziert mit 1,0 Milliarden Euro über ein Bankenkonsortium und 0,6 Milliarden Euro über neue Aktien. Zum Vergleich: Deutz selbst ist aktuell nur rund 1,8 Milliarden Euro wert.

    Warum FFG anders ist als Rheinmetall und Renk

    FFG erwirtschaftete 2025 rund 760 Millionen Euro Umsatz und verfügt über einen Auftragsbestand von mehr als 1,9 Milliarden Euro – über 90 Prozent der Kunden sind NATO-Staaten einschließlich der Ukraine. Entscheidend ist die Struktur: Rund 90 Prozent des Geschäfts entfallen auf Wartung, Reparatur und Modernisierung bestehender Fahrzeugflotten, nicht auf den Neubau von Kampfpanzern. Genau das ist der Teil des Rüstungsgeschäfts, den die aktuelle Rotation kaum trifft – bestehende Flotten müssen unabhängig vom Trend zu Drohnen und Elektronik weiter gewartet und einsatzbereit gehalten werden.

    Das Risiko sitzt in der Bilanz, nicht im Markt

    Das eigentliche Risiko der Übernahme liegt nicht im Absatzmarkt, sondern in der Finanzierung. Deutz nimmt erheblich Fremdkapital auf und verwässert die Aktionäre spürbar durch neue Aktien. Positiv: Die FFG-Verkäuferfamilien erhalten bis zu 29,9 Prozent an Deutz statt einer reinen Bar-Auszahlung und werden damit zu langfristigen Ankeraktionären – ein Vertrauenssignal. Die außerordentliche Hauptversammlung am 24. August muss der Transaktion noch zustimmen, das Closing wird erst Ende 2026 oder Anfang 2027 erwartet.

    Fazit

    Wer Rüstungsaktien aktuell pauschal meidet, übersieht Unterschiede im Geschäftsmodell, die für die Bewertung entscheidend sind. FFG ist über MRO strukturell anders exponiert als reine Neubau-Hersteller – das Risiko bei Deutz liegt in der Finanzierungsstruktur der Übernahme, nicht im zugrunde liegenden Geschäft.

    Sehen Sie in der aktuellen Rüstungssektor-Rotation eher eine Kaufchance bei MRO-lastigen Werten wie FFG oder ein grundsätzliches Warnsignal für die gesamte Branche? Kommentieren Sie gerne unten.

    Wie stark die Neubewertung des Sektors einzelne Rüstungswerte trifft, zeigt der Kursverlauf von Rheinmetall – ich habe die Hintergründe des 38-prozentigen Kursverfalls hier eingeordnet: https://www.heibel-ticker.de/blog/rheinmetall-kursverfall-analysten-fe ...

    Die vollständige Einordnung der Deutz-FFG-Übernahme mit allen Zahlen finden Sie in meinem Blog-Beitrag: https://www.heibel-ticker.de/blog/deutz-ffg-uebernahme-ruestungsaktien ...

    Wenn Sie eine fundierte Analyse zu Deutz wünschen, können Sie diese hier nominieren: https://www.heibel-ticker.de/member/wunschanalyse




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    Autor
    Stephan Heibel
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    Verfasst von Stephan Heibel
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Rüstungssektor Darum kauft Deutz mitten im Rüstungsaktien-Crash zu Der Rüstungssektor hat seit Oktober 58 Milliarden Euro Marktwert verloren – Deutz kauft trotzdem für 1,6 Milliarden Euro zu. Eine Einordnung, warum FFGs Geschäftsmodell anders exponiert ist als das der Sektor-Schwergewichte.

    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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