Deutsche Beteiligungs AG senkt Jahresziel für Nettovermögenswert

"Nicht gut" ist relativ.

Das erinnert mich an ein Buch von der verstorbenen Vanderbeke.









Die Präsentation auf der HV gibt an, daß 1,07 €/Aktie in 2025 für Aktienrückkäufe ausgegeben wurden.





Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 3. März 2025 bis einschließlich 29. Mai 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 797.650 Aktien. (Publiziert: 01.06.2026)

Ausgegebene Aktien ohne Rückkäufe lt. HP : 18.804.992 Aktien

Maximal sollen 10 % bis zum 1. Juni 2031 zurückgekauft werden (HV-TOP 9).





6 aktuelle Analysten-Kursziele auf der DBAG-Seite (30 - 40 Euro)





In der edison-Studie fand ich folgende Erklärung für den Kursverlauf unterhalb des NAV (übersetzt):





"Die fünfjährige NAV-Totalrendite der DBAG liegt hinter dem Branchendurchschnitt der PE-Unternehmen zurück, was zumindest teilweise auf das schwache makroökonomische Umfeld in Deutschland zurückzuführen ist (siehe Abbildung 8 unten). Unterdessen hat sich der Aktienkurs von der NAV-Entwicklung abgekoppelt und ist auf Basis der Totalrendite um 18,8 % gesunken, was derzeit zu einem Abschlag von 28,6 % gegenüber dem zuletzt gemeldeten NAV führt (siehe Abbildung 6). Wir stellen fest, dass die DBAG-Aktien vor 2022 mit einem Aufschlag zum NAV gehandelt wurden (durchschnittlich 18 % in den fünf Jahren bis Ende 2021), was unserer Ansicht nach darauf zurückzuführen war, dass der Aktienkurs den zusätzlichen Wert des Fondsdienstleistungsgeschäfts der DBAG widerspiegelte, das rund 2 Mrd. € an Fremdkapital verwaltet, dessen Wert im ausgewiesenen NAV der DBAG nicht direkt erfasst ist. Angesichts dessen, der Veränderungen im Portfolio der DBAG hinsichtlich des Sektor-Engagements und des steigenden Anteils an Private-Debt-Investitionen (die wahrscheinlich ein geringeres Risiko als PE-Investitionen bergen), kann der derzeitige Abschlag gegenüber dem NAV als hoch angesehen werden."









Jetzt warte ich auf den Bericht des VV von der HV; ob er Wasser in den Wein gegossen hat...?



