Deutsche Beteiligungs AG senkt Jahresziel für Nettovermögenswert
- DBAG erwartet NAV zum Jahresende bei 32 bis 36 Euro
- Bewertungs- und Abgangsergebnis im H1 bei minus 50 Mio
- Ebita Fondsberatung im laufenden Jahr 9 bis 11 Mio
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) schätzt den Wert ihrer Firmenbeteiligungen im Umfeld höherer Zinsen und zuletzt schleppender Aktienmarktentwicklungen vorsichtiger ein. Der Nettovermögenswert je Aktie (NAV) dürfte zum Jahresende 32 bis 36 Euro erreichen, statt der bisher geplanten 36 bis 40 Euro, teilte das Unternehmen mit. Das im Nebenwerteindex SDax Unternehmen verwies vor allem auf gesunkene Branchenbewertungen. Das Brutto-Bewertungs- und Abgangsergebnis dürfte zudem im ersten Halbjahr bei rund minus 50 Millionen Euro liegen nach etwa 20 Millionen Euro vor einem Jahr. Neben Beteiligungen an mittelständischen Unternehmen ist die DBAG auch in der Fondsberatung aktiv. Für diesen Bereich wurde das Management optimistischer.
Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Firmenwerte (Ebita) in der Fondsberatung dürfte im laufenden Jahr zwischen 9 und 11 Millionen Euro herauskommen. Zuletzt waren noch 5 und 9 Millionen Euro avisiert worden.
Der Aktienkurs der Deutschen Beteiligungs AG reagierte unter dem Strich nur leicht negativ auf die aktuellen Neuigkeiten. Zuletzt notierte das Papier knapp ein Prozent im Minus./mis/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dt. Beteiligungs AG Aktie
Die Dt. Beteiligungs AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,37 % und einem Kurs von 21,60 auf Tradegate (16. Juli 2026, 12:17 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dt. Beteiligungs AG Aktie um -2,05 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,28 %.
Die Marktkapitalisierung von Dt. Beteiligungs AG bezifferte sich zuletzt auf 406,19 Mio..
Dt. Beteiligungs AG zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,0200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von +37,61 %/+65,14 % bedeutet.
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Schlußmeldung von 12.05.26
"Das Aktienrückkaufprogramm wurde zum 10. Juni 2026 abgeschlossen. Die
Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom
3. März 2025 bis einschließlich 10. Juni 2026 gekauften Aktien beläuft sich auf
799.000 Aktien. Das entspricht ca. 4,25 Prozent des Grundkapitals der
Deutschen Beteiligungs AG. Der durchschnittliche Kaufpreis pro Aktie betrug
25,029728 Euro. Insgesamt wurden Aktien zu einem Gesamtkaufpreis von
"Nicht gut" ist relativ.
es gibt wieder einmal Neuigkeiten
Corporate | 1 Juni 2026 13:18
Deutsche Beteiligungs AG: Investition in Katalysator der Energiewende; DBAG ECF IV erwirbt Mehrheit an TNL-Gruppe