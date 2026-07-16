US-Krankenversicherer Unitedhealth hebt Gewinnziel erneut an - Kurssprung

Es scheinen nicht viele User noch bei der Aktie investiert zu sein, schade der Aufschwung beginnt!





UnitedHealth Group Aktie ... WKN: 869561 .....ISIN: US91324P1021

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22. Juni 2026 UnitedHealth investiert 3 Milliarden Dollar in die KI-Strategie

https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/unitedhealth-bets-3-billion-ai-133130049.html

UnitedHealth Group ( NYSE:UNH ) stellt künstliche Intelligenz in den Mittelpunkt ihrer Sanierungsstrategie, um sich vom Gewinneinbruch des letzten Jahres zu erholen. Der größte US-amerikanische Krankenversicherer plant, in den Jahren 2026 und 2027 drei Milliarden US-Dollar in KI zu investieren. Führungskräfte geben an, dass die Technologie bereits jetzt eine Rendite von 2:1 generiert, indem sie manuelle Arbeit automatisiert, die Effizienz steigert und potenziell den Patientenkomfort erhöht.

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Das Unternehmen setzt KI für eine Vielzahl administrativer Aufgaben ein, von der Auswertung von Patientenakten für mobile Pflegekräfte über die Analyse von Millionen von Kundenanrufen bis hin zum Testen von KI-Systemen, die Arztpraxen anrufen, um Termine zu vereinbaren. UnitedHealth erwartet zudem, dass KI in diesem Jahr zu einer Senkung der Betriebskosten um fast eine Milliarde US-Dollar beitragen wird, während Optum Real, ein System zur Überprüfung des Versicherungsschutzes für medizinische Leistungserbringer, seit seinem Start im letzten Jahr rund eine Milliarde Transaktionen verarbeitet hat.

Die Wall Street scheint sich auf die potenziellen Kosteneinsparungen zu konzentrieren. Analysten von Morgan Stanley weisen darauf hin, dass Versicherer und medizinische Leistungserbringer jährlich 80 Milliarden US-Dollar für administrative Transaktionen ausgeben. Dennoch muss UnitedHealth die skeptische Öffentlichkeit möglicherweise davon überzeugen, dass KI den Patienten zugutekommt und nicht nur den Gewinn steigert. Das Unternehmen sieht sich mit Klagen wegen Versicherungsalgorithmen und genauerer Prüfung konfrontiert, nachdem ein Bericht des US-Generalinspekteurs einen Algorithmus von naviHealth mit höheren Ablehnungsquoten in Verbindung brachte, die jedoch im Berufungsverfahren fast immer aufgehoben wurden.

UnitedHealth (UNH) unternimmt wichtigen Schritt zur Beilegung des FTC-Preisstreits um Insulin

https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/unitedhealth-unh-takes-major-step-130934214.html

Mit einem Leerverkaufsanteil von 2,12 % der ausstehenden Aktien zählt UnitedHealth Group Incorporated (NYSE: UNH ) zu den 7 besten Aktien im Bereich Langlebigkeit und Anti-Aging, die man kaufen sollte .

Am 12. Juni erzielten Tochtergesellschaften der UnitedHealth Group Incorporated (NYSE:UNH), darunter OptumRx und Emisar Pharma Services, eine Einigung mit der Federal Trade Commission (FTC) zur Beilegung von Vorwürfen wettbewerbswidriger und unlauterer Rabattpraktiken im Zusammenhang mit der Preisgestaltung von Insulinmedikamenten. Gemäß der Vereinbarung wird das Verfahren gegen die Optum-Unternehmen bis zur Prüfung eines Vergleichsvorschlags durch die FTC ausgesetzt. Die FTC ordnete die Aussetzung aller Verfahren gegen die Optum-Unternehmen bis zu ihrer Prüfung und Entscheidung über den Vergleichsvorschlag an. Dies stellt einen wichtigen Schritt zur Beilegung des aufsichtsrechtlichen Sachverhalts dar.

Am 8. Juni hob JPMorgan das Kursziel für UnitedHealth Group von 420 auf 466 US-Dollar an und bestätigte die Kaufempfehlung. Das Unternehmen aktualisierte seine Modelle für Gesundheitsdienstleistungen und erhöhte seine Bewertungsprognose, was das anhaltende Vertrauen in das langfristige Ertragspotenzial und die Marktposition des Unternehmens im Gesundheitssektor widerspiegelt.

Die UnitedHealth Group wurde 1974 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Minnetonka, Minnesota. Sie bietet über UnitedHealthcare Krankenversicherungen und über Optum pharmazeutische Leistungen und Pflegedienstleistungen an. Über die UnitedHealth Foundation finanziert sie Forschung zum gesunden Altern und baut Medicare Advantage aus, um die Lebenserwartung zu verbessern.

Weiterhin gutes Gelingen, Gruss RS



