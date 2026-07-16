Uber 2026: Vom Fahrdienst zur globalen Super-App

Wer Uber heute noch als reine Taxi-App sieht, verpasst die eigentliche Story. In den vergangenen Monaten hat sich der Nachrichtenfluss rund um das Unternehmen massiv beschleunigt. Dabei wird immer deutlicher, dass Uber an einer Plattform baut, die Mobilität, Lieferdienste, Robotaxis und lokale Dienstleistungen unter einem Dach vereint.



Der größte Paukenschlag ist aktuell die geplante Übernahme von Delivery Hero. Uber bietet 41,50 Euro je Aktie und bewertet den Konzern damit mit rund 14,8 Milliarden US-Dollar. Sollte der Deal durchgehen, entsteht die weltweit größte Lieferplattform außerhalb Chinas mit Aktivitäten in nahezu 100 Ländern. Gleichzeitig sichert sich Uber starke Marken wie Talabat, Baemin, HungerStation und weitere regionale Marktführer.







Technische Lage:

Seit den Hochpunkten im Oktober 2025 verlor die Uber-Aktie im Tief nahezu 35 Prozent an Wert. Seither befindet sich der Titel in einer ausgedehnten Konsolidierungsphase und pendelt seit Februar 2026 überwiegend zwischen 67 US-Dollar auf der Unterseite und rund 78 US-Dollar auf der Oberseite.

Aus charttechnischer Sicht dürfte die Aktie im Laufe des zweiten Halbjahres den Bereich der 200-Tage-Linie ins Visier nehmen und anschließend einen Angriff auf die Marke von 80 US-Dollar starten. Die große Frage lautet dabei weniger ob, sondern wann bei Uber der Knoten platzt.

Die nächsten Quartalszahlen (Q-2) stehen bereits am 5. August auf der Agenda. Sie könnten zum entscheidenden Impulsgeber für den nächsten Ausbruchsversuch werden.

Nur ein Abrutschen unter die Marke von 67 US-Dollar würde dieses Szenario auf der Zeitachse deutlich nach hinten verschieben. Aktuell sprechen die Rahmenbedingungen jedoch eher für Uber als gegen die Aktie.



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Analysten:

Die Analysten sehen klares Upsidepotenzial bei Uber. 14.07.26: KeyBanc Capital Markets bewertete die Aktie kürzlich positiv mit einem Kauf-Rating. Der Zielpreis wurde von 110 USD auf 105 USD gesenkt.



