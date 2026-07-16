Paychex Aktie gewinnt an Wert - 16.07.2026

Mit einer Performance von +1,09 % konnte die Paychex Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,03 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Paychex Aktie. Nach einem Plus von +0,03 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 97,00€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Paychex ist ein US-Dienstleister für Lohn- und Gehaltsabrechnung, HR-Services und Benefits-Administration, fokussiert auf KMU. Hauptangebote: Payroll, HR-Outsourcing, Zeit- und Anwesenheitssysteme, PEO-Services. Starke Marktstellung in Nordamerika. Wichtige Konkurrenten: ADP, Paycom, Paylocity, Gusto. USP: starke KMU-Fokussierung, integrierte Plattform, hoher Servicegrad.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Paychex einen Gewinn von +25,15 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +2,77 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,79 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Paychex um -0,24 % verloren.

Paychex Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,77 % 1 Monat +8,79 % 3 Monate +25,15 % 1 Jahr -20,59 %

Informationen zur Paychex Aktie

Stand: 16.07.2026, 12:54 Uhr

Es gibt 356 Mio. Paychex Aktien. Damit ist das Unternehmen 34,49 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Automatic Data Processing, Intuit und Co.

Automatic Data Processing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,32 %. Intuit notiert im Plus, mit +1,87 %.

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Ob die Paychex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Paychex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.