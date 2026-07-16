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    Hessen und Baden-Württemberg legen gemeinsam Geld bei DWS-Konsortium an

    Für Sie zusammengefasst
    • Hessen, Baden-Württemberg und Bund investieren
    • DWS führt Konsortium zur Auflage eines Spezialfonds
    • Fondsvolumen 3 bis 6 Milliarden Euro angestrebt
    Hessen und Baden-Württemberg legen gemeinsam Geld bei DWS-Konsortium an
    Foto: Arne Dedert - dpa

    WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Länder Hessen und Baden-Württemberg legen gemeinsam mit dem Bund Geld an, um künftig die Pensionen ihrer Beamten zahlen zu können. Ein Konsortium unter der Führung der Deutsche-Bank-Anlagegesellschaft DWS sei beauftragt worden, einen Spezialfonds aufzulegen und zu verwalten, teilte das hessische Finanzministerium in Wiesbaden mit.

    Die Pensionsrücklagen sollen dadurch gewinnbringend und zugleich zukunftssicher angelegt werden. Der Fonds investiere unter Berücksichtigung des europäischen Standards für klimaneutrale Finanzanlagen in Unternehmensanleihen, die in Euro geführt werden, erläuterte das Ministerium. Das angestrebte Fondsvolumen liege zwischen drei und sechs Milliarden Euro.

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    Anlagerisiko soll breiter gestreut werden

    In der Versorgungsrücklage des Landes Hessen, dem sogenannten Alterssparbuch, sind derzeit den Angaben zufolge rund 7 Milliarden Euro angelegt. Das Land werde bis 2027 etwa zehn Prozent der Vermögenswerte in den neuen Fonds mit Unternehmensanleihen investieren, erklärte Hessens Finanzminister Alexander Lorz (CDU). Sein baden-württembergischer Amtskollege Danyal Bayaz (Grüne) erklärte, der neue Fonds ergänze die Anlagestrategie des Landes und streue die Risiken der Pensionsrücklagen noch breiter.

    Das Alterssparbuch Hessen wurde im Jahr 1999 als Sondervermögen eingerichtet, um Vorsorge für die finanziellen Belastungen des Landes etwa für Pensionsansprüche seiner Beamten zu treffen. Das Geld ist unter anderem in festverzinslichen Wertpapieren, Pfandbriefen, europäischen und globalen Aktien, Unternehmensanleihen und in Anteilen an einem Immobilien-Dachfonds angelegt./löb/DP/men

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DWS Group Aktie

    Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 68,45 auf Tradegate (16. Juli 2026, 12:47 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DWS Group Aktie um +1,69 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,97 %.

    Die Marktkapitalisierung von DWS Group bezifferte sich zuletzt auf 13,81 Mrd..

    DWS Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der DWS Group Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 51,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von -26,14 %/+8,62 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der DWS: charttechnische Erholung mit Anlauf auf neue Hochs, aber Umsatzanstieg nötig; Hoffnung auf Prognoseanhebung oder Sonder‑/Dividendenpläne. Diskussionen zu langfristiger Haltedauer, Margenhebel durch KI und Gebührenwachstum. Skepsis wegen fehlendem Rückkauf der DB‑Anteile, Verkauf von Rechenzentren als Cash‑Quelle und mögliche Sonderschüttung/Übernahmen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber DWS Group eingestellt.

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    dpa-AFX
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