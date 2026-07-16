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Unitedhealth Group Aktie legt weiter zu - 16.07.2026
Am 16.07.2026 ist die Unitedhealth Group Aktie, bisher, um +6,37 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Unitedhealth Group Aktie.
UnitedHealth Group ist ein integrierter US-Gesundheitskonzern mit den Sparten UnitedHealthcare (Krankenversicherungen) und Optum (Gesundheits-IT, Datenanalyse, Versorgungsmanagement). Weltweit führend im Managed-Care-Markt. Wichtige Konkurrenten: CVS/Aetna, Cigna, Elevance, Humana. Stärke/USP: vertikal integriertes Modell, starke Datenkompetenz, enorme Skaleneffekte.
Wie hat sich die Unitedhealth Group-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?
Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Unitedhealth Group. Sie steigt um +6,37 % auf 385,90€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Unitedhealth Group Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,32 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 385,90€, mit einem Plus von +6,37 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?
Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Unitedhealth Group Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +49,25 %.
Allein seit letzter Woche ist die Unitedhealth Group Aktie damit um +6,47 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,72 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Unitedhealth Group einen Anstieg von +40,79 %.
Während Unitedhealth Group heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Dow Jones bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,18 %.
Unitedhealth Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+6,47 %
|1 Monat
|+11,72 %
|3 Monate
|+49,25 %
|1 Jahr
|+57,91 %
Informationen zur Unitedhealth Group Aktie
Es gibt 908 Mio. Unitedhealth Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 355,08 Mrd.EUR € wert.
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So schlagen sich die Wettbewerber von Unitedhealth Group
CVS Health, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,64 %. Humana notiert im Plus, mit +4,49 %. Centene notiert im Minus, mit -0,24 %.
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Ob die Unitedhealth Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Unitedhealth Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.