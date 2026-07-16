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    Abcourt Mines meldet Rekordentwicklung für 4. Quartal 2026 bei seiner Mine Sleeping Giant mit Steigerung der verarbeiteten Tonnage um 160 %

    Abcourt Mines meldet Rekordentwicklung für 4. Quartal 2026 bei seiner Mine Sleeping Giant mit Steigerung der verarbeiteten Tonnage um 160 %
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Rouyn-Noranda, Kanada, 16. Juli 2026 / IRW-Press / Abcourt Mines Inc. („Abcourt“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: ABI) (OTCQB: ABMBF) (FWB: AML) freut sich, ein umfassendes, ungeprüftes Betriebsupdate für das vierte Quartal zum 30. Juni 2026 sowie die konsolidierten Ergebnisse des aufgelaufenen Jahres für seine Goldmine Sleeping Giant in Abitibi, Quebec, vorzulegen.

     

    Betriebliche Höhepunkte im 4. Quartal 2026 (Quartal zum 30. Juni 2026):

     

    -          Starke Beschleunigung bei der Verarbeitung in der Mühle: Im vierten Quartal wurden insgesamt 11.891 t Erz verarbeitet, was einer beeindruckenden Steigerung von 160 % gegenüber dem Vorquartal entspricht (7.445 t in Q3). Der Monat Juni markierte mit 5.229 gemahlenen Tonnen einen historischen Jahreshöchstwert.

     

    -          Laufende Goldproduktion: Die Goldproduktion im vierten Quartal belief sich auf 720 produzierte Unzen (wobei 646 oz gegossen wurden), womit sich die kumulierte Jahresproduktion auf 3.628 produzierte Unzen (einschließlich 2.647 gegossener Unzen für das Geschäftsjahr) beläuft.

     

    -          Untertageerschließung um 180 % gesteigert: Die Erschließung der Untertagemine erreichte im vierten Quartal einen Rekordwert von 554 m (davon allein 215 m im Monat Juni), verglichen mit 307 m im dritten Quartal.

     

    -          Intensivierung der Explorationsbohrungen: Die Diamantbohrungen beliefen sich im vierten Quartal auf insgesamt 11.059 m, was einer Steigerung von 155 % gegenüber dem dritten Quartal entspricht und das kontinuierliche Bestreben zur Erweiterung der Ressourcen der Mine verdeutlicht.

     

    -          Start des ersten Langloch-Abbaus: Das Bohrgerät ist derzeit in der Mine im Einsatz, sodass mit dem Langloch-Abbau begonnen werden kann.

     

    Detaillierte Betriebsdaten – Geschäftsjahr 2025/26

     

    Die folgende Tabelle zeigt die monatliche und vierteljährliche Entwicklung der Aktivitäten der Mühle und der Untertagebetriebe bei der Mine Sleeping Giant:

     

    1. Betrieb der Verarbeitungsanlage

    Zeitraum

    Verarbeitete Tonnen

    Gehalt (g/t Au)

    Zugeführte Unzen

    Gewinnungsrate (%)

    Produzierte Unzen

    Gegossene Unzen

    Juli 2025

    0

    0

    0

    0,00 %

    0

    0

    August 2025

    1.072

    5,66

    195

    100,00 %

    195

    0

    September 2025

    2.439

    5,98

    469

    92,80 %

    435

    26

    GESAMT 1. Quartal (30.09.25)

    3.511

    5,88

    664

    94,90 %

    630

    26

     

     

     

     

     

     

     

    Oktober 2025

    2.563

    6

    496,8

    95,60 %

    475

    124

    November 2025

    1.346

    7,2

    311

    95,80 %

    298

    425

    Dezember 2025

    1.743

    5,7

    317

    97,20 %

    308

    288

    GESAMT 2. Quartal (31.12.25)

    5.652

    6,2

    1.124,8

    96,10 %

    1.081

    837

     

     

     

     

     

     

     

    Januar 2026

    2.759

    7,3

    644

    97,20 %

    626

    374

    Februar 2026

    1.803

    5,7

    328

    97,00 %

    318

    398

    März 2026

    2.883

    3

    278

    91,00 %

    253

    366

    GESAMT 3. Quartal (31.03.26)

    7.445

    5,2

    1.250,0

    95,80 %

    1.197

    1.138

     

     

     

     

     

     

     

    April 2026

    2.872

    1,8

    162

    87,00 %

    141

    282

    Mai 2026

    3.790

    2

    239,8

    90,10 %

    216

    189

    Juni 2026

    5.229

    2,3

    393

    92,40 %

    363

    175

    GESAMT 4. Quartal (30.06.26)

    11.891

    2,1

    794,8

    90,60 %

    720

    646

     

     

     

     

     

     

     

    Gesamt (aufgelaufenes Jahr)

    28.499

    4,18

    3.834,0

    94,60 %

    3.628

    2.647

     

    Abweichungsanalyse der Produktion:

     

    -          Gemahlene Tonnage (4. Quartal im Vergleich zum 3. Quartal): +160 % beim Mühlendurchsatz, angetrieben von der laufenden Ausbildung der Untertagebelegschaft.

     

    -          Durchschnittsgehalt: Der Durchschnittsgehalt für das Geschäftsjahr liegt bei 4,18 g/t Au. Der Rückgang im vierten Quartal (2,1 g/t) spiegelt die Verarbeitung von niedriggradigen Erschließungszonen wider, was charakteristisch für eine Übergangsphase der Erweiterung in den Untertageanlagen ist.

     

    -          Produzierte Unzen (4. Quartal im Vergleich zum 3. Quartal): 60 % der Produktion des dritten Quartals, was direkt mit dem geringeren Gehalt in diesen drei Monaten übereinstimmt, jedoch teilweise durch den gestiegenen Mühlendurchsatz ausgeglichen wurde.

     

    1. Untertagebetriebe und -erschließung

     

    Zeitraum

    Diamantbohrungen (m)

    Stollensanierung (m)

    Untertageerschließung (m)

    T1

    6.467

    1.703

    71,6

    T2

    4.572

    903

    290

    T3

    7.153

    455

    307

    T4

    11.059

    1.052

    554

    Abweichungen

    T4 im Vergleich zu T3

    155 %

    231 %

    180 %

    Aufgelaufenes Jahr gesamt

    29.251 m

    4.113 m

    1.222,6 m

     

    Die Erschließung der Untertagemine verzeichnete im vierten Quartal mit 554 abgeschlossenen Metern einen bedeutenden Sprung (eine Steigerung von 180 % gegenüber dem dritten Quartal). Die Stollensanierung verzeichnete ebenfalls eine deutliche Steigerung von 231 % (1.052 m gegenüber 455 m im dritten Quartal), was in Zukunft dazu beitragen wird, die Anzahl der verfügbaren Abbaustöße zu erhöhen.

     

    Eine Mitteilung des Managements:

     

    „Dieses vierte Quartal verdeutlicht den Erfolg unserer Anlaufphase bei Sleeping Giant“, sagte Pascal Hamelin, President und CEO von Abcourt Mines. „Trotz vorübergehend niedrigerer Gehalte in diesem Quartal, die auf die Abfolge des Minenplans zurückzuführen sind, haben die Mühleneffizienz und der tägliche Durchsatz neue Höchststände erreicht. Mit über 11.000 m an Bohrungen und 1.052 m an sanierten Stollen im vergangenen Quartal legen wir ein solides Fundament für das bevorstehende Geschäftsjahr.“

     

    Qualifizierte Person: Pascal Hamelin, P. Eng., President und Chief Executive Officer des Unternehmens, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Hamelin ist eine „Qualifizierte Person“ gemäß NI 43-101.

     

    Über Abcourt Mines Inc.

     

    Abcourt Mines Inc. ist ein Golderschließungsunternehmen aus Kanada mit strategisch günstig gelegenen Konzessionsgebieten im Nordwesten der kanadischen Provinz Quebec. Abcourt besitzt die Mine und den Mühlenkomplex Sleeping Giant sowie das Konzessionsgebiet Flordin, auf das es seine Aktivitäten konzentriert.

     

    Weiterführende Informationen zu Abcourt Mines Inc. erhalten Sie auf unserer Website unter www.abcourt.ca und in unseren Unterlagen unter unserem Profil auf www.sedarplus.ca.

     

    Pascal Hamelin

    President und CEO

    T: (819) 768-2857

    E-Mail: phamelin@abcourt.com

     

    Dany Cenac Robert

    VP Communication and Corporate Development

    T: (514) 722-2276 DW 456

    E-Mail: ir@abcourt.com

     

    Zukunftsgerichtete AUSSAGEN

     

    Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen können „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung darstellen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie identifiziert werden, wie z. B. „plant“, „strebt an“, „erwartet“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „antizipiert“, „schätzt“, „könnte“, „sollte“, „wahrscheinlich“ oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, die angeben, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse erreicht werden oder eintreten „könnten“, „sollten“ oder „werden“ oder andere ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Schätzungen von Abcourt und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen geschäftlichen und wirtschaftlichen Faktoren und Unsicherheiten sowie weiteren Faktoren, die zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den prognostizierten führen können, einschließlich der relevanten Annahmen und Risikofaktoren, die in den öffentlichen Unterlagen von Abcourt dargelegt sind und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten Leserinnen und Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen setzen. Obwohl Abcourt davon ausgeht, dass die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendeten Annahmen und Faktoren angemessen sind, sollte diesen Aussagen dennoch kein übermäßiges Vertrauen entgegengebracht werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Abcourt keinerlei Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren – weder aufgrund neuer Informationen noch aufgrund zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen.

     

    Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

     

    Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

     


    Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
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    Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

    Die Abcourt Mines (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,71 % und einem Kurs von 0,043EUR auf Tradegate (15. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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