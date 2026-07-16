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    Xryma Plc gibt die Billigung und Veröffentlichung ihres Prospekts für die Zulassung zum Handel an der Euronext Paris bekannt

    Xryma Plc gibt die Billigung und Veröffentlichung ihres Prospekts für die Zulassung zum Handel an der Euronext Paris bekannt
    Foto: Iewek Gnos - Unsplash

    Χρήμα: Griechisch für „Geld"

    NIKOSIA, Zypern, 16. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Xryma Plc (das „Unternehmen") (Euronext Paris: XRY); (ISIN: CY0200861017), eine Banktech-Gruppe, die regulierte grenzüberschreitende Open-Banking-Dienste, internationales Transaktionsbankgeschäft sowie Echtzeit-Zahlungsdienste in der EU und im Vereinigten Königreich anbietet und darüber hinaus unabhängig Bankensoftware und -technologie an Drittbanken und Finanzinstitute (FIs) vertreibt, freut sich bekannt zu geben, dass ihre zuständige Aufsichtsbehörde, die zyprische Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde („CySEC"), den Prospekt genehmigt hat, der im Zusammenhang mit der Zulassung der Stammaktien des Unternehmens zum Handel am regulierten Markt der Euronext Paris Stock Exchange erstellt wurde; der Handel wird voraussichtlich bei Börsenbeginn am 24. Juli 2026 aufgenommen. Der Prospekt wird nun über die Autorité des marchés financiers (AMF) nach Frankreich weitergeleitet.

    Xryma Plc Announces Approval and Publication of its Prospectus for Admission to Trading on Euronext Paris

    Vorbehaltlich der Zustimmung von Euronext Paris zur Zulassung von Xryma Plc zur Notierung werden 110.079.450 Stammaktien in Euro (€) unter dem Tickersymbol „XRY" notiert. Vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen und der endgültigen Genehmigungen wurde der 24. Juli 2026 als voraussichtlicher erster Handelstag an der Euronext Paris festgelegt.

    Die Zulassung erfolgt in Form einer technischen (direkten) Notierung. Es werden keine neuen Aktien ausgegeben, keine bestehenden Aktien werden von der Gesellschaft zum Verkauf angeboten, und im Zusammenhang mit der Zulassung wird kein Kapital aufgenommen.

    Seit ihrer Gründung hat Xryma Plc eine umfassende, seit sieben Jahren kontinuierlich profitable und regulierte Zahlungsplattform aufgebaut, die Händlern über eine einzige Verbindung hinweg die Annahme, den Transfer und die Abwicklung von Zahlungen über mehrere Zahlungskanäle hinweg vereinfacht. Die erwartete Notierung stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung des Unternehmens dar und spiegelt die Größe wider, die die Xryma Group als infrastrukturorientiertes, reguliertes Banktech-Unternehmen erreicht hat.

    Die Xryma Group betreibt ein skalierbares Geschäftsmodell, das im Geschäftsjahr 25 gebührenbasierte, transaktionsgetriebene Umsätze in Höhe von 53,4 Millionen Euro erwirtschaftete (einschließlich sonstiger Erträge). Im gleichen Zeitraum wickelte die Xryma Group ein eigenes Verarbeitungsvolumen von rund 4,0 Milliarden Euro ab, während ihre Tochtergesellschaft für Probanx-Softwaredienste im Auftrag von Kundenbanken und Finanzinstituten ein SaaS-Volumen von 206,7 Milliarden Euro verarbeitete, das durch Softwarelizenzen und nicht durch regulierte Produkttransaktionsgebühren monetarisiert wurde.

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