Amazon: die günstige Alternative zu Walmart und Alphabet?

Jefferies sieht die Amazon-Aktie bei 320 US-Dollar. Ausgehend von einem Kurs von 255 US-Dollar entspricht das einem Aufwärtspotenzial von 25,5 Prozent.

Die Amazon-Aktie könnte Anlegern derzeit einen vergleichsweise günstigen Einstieg in zwei der wichtigsten Investmenttrends bieten: künstliche Intelligenz und den globalen Onlinehandel. Zu dieser Einschätzung kommt die Investmentbank Jefferies, die den E-Commerce- und Cloud-Giganten zum Kauf empfiehlt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Amazon deutlich günstiger bewertet als Walmart und Alphabet

Im Mittelpunkt der Jefferies-Analyse steht die Bewertung des Konzerns. Amazon wird demnach mit einem Verhältnis von Unternehmenswert zum erwarteten Ebitda der kommenden zwölf Monate von 12 gehandelt. Damit liegt die Bewertung etwa ein Drittel unter dem kombinierten Niveau vergleichbarer Unternehmen.

Alphabet kommt laut Jefferies auf einen Multiplikator von 17, Walmart sogar auf 19. Analyst Brent Thill bezeichnet Amazon deshalb als einen seiner Favoriten unter den großen Hyperscalern.

Amazon verbindet außerdem gleich zwei Investmentthemen. Im Einzelhandel konkurriert der Konzern direkt mit Walmart, während Amazon Web Services im Cloudgeschäft zu den weltweit führenden Plattformen gehört und massiv vom steigenden Bedarf an Rechenleistung für KI-Anwendungen profitieren könnte.

Milliarden für KI-Rechenzentren könnte zum Kurstreiber werden

Jefferies sieht insbesondere beim Ausbau der Rechenzentrumsinfrastruktur erhebliches Potenzial. Die aktuellen Investitionen seien außergewöhnlich umfangreich. Nach Einschätzung von Branchenexperten könnten die bisherigen Erwartungen für Amazons Investitionsausgaben sogar noch zu niedrig angesetzt sein.

Sollte Amazon seine Prognose für die Kapitalausgaben anheben, könnte dies als Signal für eine noch stärkere Nachfrage nach Cloud- und KI-Infrastruktur gewertet werden. Kurzfristig belasten hohe Investitionen zwar den freien Cashflow, langfristig könnten sie jedoch die Grundlage für weiteres Wachstum bei AWS und KI-Diensten schaffen.

Wall Street setzt fast geschlossen auf steigende Kurse

Auch der Analystenkonsens fällt positiv aus. Von 69 Analysten, die Amazon beobachten, empfehlen laut LSEG 65 die Aktie zum Kauf oder stufen sie mit "Strong Buy" ein. Lediglich vier Experten raten zum Halten. Trotz dieser Zuversicht hinkt Amazon dem Gesamtmarkt hinterher und ist seit Jahresbeginn nur 13 Prozent gestiegen, während der S&P 500 im gleichen Zeitraum 21 Prozent zulegte.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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