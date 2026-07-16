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    Die technologischen Durchbrüche hinter Huaweis Smart-String-ESS-Plattform der nächsten Generation mit netzbildender Funktion

    Die neue „Smart-String-Grid-Forming"-ESS-Plattform von Huawei FusionSolar, LUTERRA, basiert auf technologischen Durchbrüchen, die darauf ausgelegt sind, den Erfolg der Kunden zu fördern.

    MÜNCHEN, 16. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Huawei hat LUTERRA letzten Monat auf der Intersolar Europe in Deutschland vorgestellt. In diesem Artikel erläutert Steve Zheng, Präsident des Geschäftsbereichs Smart ESS bei Huawei Digital Power, wie Huawei eine branchenführende Effizienz bei einer einfach zu installierenden Batteriespeicherlösung erzielt hat, die netzbildende (GFM-)Funktionen auf Anlagenebene ermöglicht.

    Steve Zheng, President of Smart ESS Business, Huawei Digital Power

    Die Netzbildungstechnologie von Huawei hat sich bereits im Praxiseinsatz bewährt, unter anderem im weltweit größten, zu 100 % aus erneuerbaren Energien gespeisten Mikronetz im Ferienresort „The Red Sea" in Saudi-Arabien. Das Red-Sea-Projekt läuft seit über zwei Jahren stabil und zeigt, dass die standortübergreifende Koordination von GFM-Energieressourcen im Gigawattstunden-Maßstab durchaus möglich ist.

    Auch wenn nicht viele Projekte so groß sein werden wie die in Saudi-Arabien installierte 400-MW-Solar-PV-Anlage und die 1,3-GWh-Batteriespeichersysteme (BESS), kann die Technologie von Huawei allen Kunden höhere Erlöse, einen höheren Durchsatz und eine nahtlose Integration mit Solaranlagen bieten.

    Funktionen wie der branchenführende Round-Trip-Wirkungsgrad (RTE), die hochpräzise Ladungszustandsregelung (SOC) und die Optimierung von der Zelle bis zum Pack werden laut Zheng durch die Zusammenarbeit verschiedener Fachbereiche erreicht, „darunter Elektrochemie, Elektrotechnik, Elektronik, Thermodynamik, Regelungstechnik und Prognosetechnik."

    „Huaweis umfassende Kontrolle über die Gesamtlösung erreicht bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C einen Wirkungsgrad von 93,1 % auf der Niederspannungsseite des PCS, wobei die SOC-Genauigkeit an beiden Enden 2,5 % und im Plateau 3 % beträgt", so Zheng.

    Das integrierte Design umfasst das vollständige Wärmemanagement von der Zelle bis zum Pack, Flüssigkeitskühlsysteme sowie eine Hochspannungs-Schaltarchitektur auf Siliziumkarbid (SiC)-Basis. Die Konfiguration bietet gegenüber anderen Produkten auf dem Markt einzigartige Leistungsvorteile für Anwendungen im Bereich der Langzeit-Energiespeicherung (LDES).

    „Wir halten an der String-Architektur fest und setzen für jedes Pack einen Optimierer sowie für jedes Rack einen Regler ein. Diese ausgefeilten und effektiven Managementmethoden begegnen elektrochemischen Ungleichmäßigkeiten, insbesondere im Batterielebenszyklus", erklärt Zheng.

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    PR Newswire (dt.)
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