Triebwerkhersteller
GE Aerospace: Prognose massiv angehoben, Aktie fällt
GE Aerospace hat am Donnerstag seine Geschäftszahlen veröffentlicht. Trotz der Turbulenzen in der Luftfahrtbranche kann der Treibwerkhersteller seine Prognosen anheben.
- GE Aerospace hebt Gewinnprognose 2026 deutlich an
- Bereinigtes EPS 7,65–7,85 $ und Umsatz plus 21 Prozent
- CES-Umsatz wird voraussichtlich rund 20 Prozent wachsen
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GE Aerospace hat am Donnerstag seine Gewinnprognose für 2026 angehoben. Hintergrund: Die Ausgaben von Fluggesellschaften für Wartungsdienstleistungen und Ersatzteile (Aftermarket-Geschäft) bleibt trotz höherer Treibstoffpreise und weniger Flügen weiterhin robust.
Zwar sehen sich die Fluggesellschaften weltweit vor großen Herausforderungen, ihre Ausgaben zu kontrollieren, um die Ticketpreise stabil zu halten. Aber trotzdem hat dies nur begrenzt Auswirkungen auf das Geschäft von GE Aerospace.
Das Servicegeschäft des Herstellers von Flugzeugtriebwerken hängt nämlich eng mit der Zahl der Flugbewegungen zusammen: Je mehr Flugzeuge starten, desto stärker verschleißen Triebwerke und desto größer ist der Bedarf an Wartung und Ersatzteilen.
Und ein großer Teil der geplanten Wartungsarbeiten für 2026 ist bereits gesichert, während die Nachfrage nach Ersatzteilen weiterhin größer ist als das verfügbare Angebot.
Für 2026 erwartet GE Aerospace nun einen bereinigten Gewinn je Aktie (Adjusted EPS) von 7,65 bis 7,85 US-Dollar. Zuvor hatte die Prognose bei 7,10 bis 7,40 US-Dollar gelegen. Im zweiten Quartal erzielte GE Aerospace einen bereinigten Gewinn von 2,02 US-Dollar je Aktie, nach 1,66 US-Dollar im Vorjahresquartal. Der Gesamtumsatz stieg um 21 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 13,35 Milliarden US-Dollar.
Für 2026 erwartet GE Aerospace sogar ein Wachstum des Geschäft mit zivilen Flugzeugtriebwerken und den dazugehörigen Dienstleistungen (CES-Umsatz) von rund 20 Prozent. Zuvor hatte das Unternehmen lediglich ein Wachstum im mittleren Zehn-Prozent-Bereich prognostiziert.
Die sehr guten Zahlen lässt die Aktie von GE Aerospace aber nicht abheben: Der vorbörsliche Handel ist von Gewinnmitnahmen gekennzeichnet, die Anteile verlieren über 4 Prozent.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion
Die GE Aerospace Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,53 % und einem Kurs von 300,2EUR auf Tradegate (16. Juli 2026, 13:27 Uhr) gehandelt.