Xryma Plc: Prospekt genehmigt und veröffentlicht für Euronext Paris
Xryma Plc bereitet den Sprung an die Euronext Paris vor: CySEC genehmigt den Prospekt, die Weichen für den Handelsstart und das Bank‑Tech‑Wachstum sind gestellt.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Die zyprische Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (CySEC) hat den Prospekt der Xryma Plc am 14.07.2026 genehmigt; der Prospekt wird an die französische AMF weitergeleitet und ist online verfügbar.
- Voraussichtlicher erster Handelstag an der Euronext Paris: 24.07.2026 (vorläufig); Notierung unter dem Ticker "XRY".
- Vorgesehene Anzahl der notierten Stammaktien: 110.079.450 (Euro); Zulassung steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung von Euronext Paris.
- Technische (direkte) Notierung ohne Ausgabe neuer Aktien, kein Verkauf bestehender Aktien durch die Gesellschaft und kein Kapitalzufluss durch die Zulassung.
- Geschäftsprofil: regulierte Bank‑Tech‑Gruppe mit Open‑Banking, Echtzeit‑Zahlungsdiensten, Probanx‑Bankensoftware und direkter Anbindung an T2‑RTGS/TIPS; Ankündigung des E‑Geld‑Tokens XrymaCoin (XREUR).
- Kennzahlen (Geschäftsjahr 25): gebührenbasierte Umsätze 53,4 Mio. €; eigenes Verarbeitungsvolumen ~4,0 Mrd. €; Probanx SaaS‑Verarbeitungsvolumen 206,7 Mrd. €; Ziele der Zulassung: höhere Bekanntheit, bessere Liquidität, erleichterter Marktzugang und mehr Transparenz.
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