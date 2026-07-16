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    Hunderte neue S-Bahnzüge sollen ab 2032 kommen

    Für Sie zusammengefasst
    • Ab 2032: 350 Halbzüge mit 1.400 Wagen für Berlin
    • Betrieb 15 Jahre, Instandhaltung 30 Jahre für S-Bahn
    • Neue Züge mit mehr Barrierefreiheit und Fahrradplatz
    Hunderte neue S-Bahnzüge sollen ab 2032 kommen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Nach jahrelangen rechtlichen Auseinandersetzungen ist der Weg frei für neue Fahrzeuge für die Berliner S-Bahn. Ab 2032 sollen 350 neue Halbzüge mit insgesamt 1.400 Wagen die S-Bahn-Flotte auf der Stadtbahn und der Nord-Süd-Verbindung verstärken und verjüngen. Betrieben werden sie wie schon bisher von der Deutschen Bahn. Für Bau und Auslieferung sind die Konzerne Stadler und Siemens Mobility verantwortlich.

    Das Konsortium hat am 8. Juli den rechtskräftigen Zuschlag im Rahmen der S-Bahn-Ausschreibung erhalten, wie die Senatsverwaltung für Verkehr mitteilte. Der Prozess dauerte angesichts der komplexen Ausschreibung mit mehreren Vergabelosen und einem Gesamtvolumen von rund 15 Milliarden Euro deutlich länger als ursprünglich geplant. Zudem verzögerten rechtliche Auseinandersetzungen mit dem unterlegenen Bieter Alstom die Vergabe.

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    Neue Züge sollen alte Baureihen ersetzen

    Der nun vergebene Auftrag umfasst Beschaffung, Betrieb und Instandhaltung des Berliner S-Bahnverkehrs ab dem Jahr 2032 auf der West-Ost- sowie der Nord-Süd-Achse. Die Ringbahn ist darin nicht enthalten. Der Verkehrsvertrag für den Betrieb laufe 15 Jahre, der Vertrag für die Instandhaltung der Züge auf 30 Jahre, teilte die Senatsverwaltung weiter mit.

    Die 350 Neufahrzeuge sollen die bisherigen Baureihen 480 und 481 nach und nach ersetzen. Die alten Züge gehen dann in den Ruhestand. Damit sie noch bis 2032 durchhalten, müssen sie in den kommenden Jahren in die Werkstatt und umfassend saniert und aufgerüstet werden.

    Insbesondere auf den Linien S1 und S5 kommt es deshalb absehbar zu Einschränkungen für die Fahrgäste. Laut Verkehrssenatorin Ute Bonde (CDU) wird sich das Verkehrsangebot im S-Bahnnetz infolge der Grundinstandsetzung der beiden Baureihen um 0,5 Prozent reduzieren.

    Neue Züge sehen aus wie die auf der Ringbahn

    Die neuen Züge werden optisch wohl nahezu identisch sein mit den neuen S-Bahnen, die seit einigen Jahren auf der Ringbahn unterwegs sind. Auch diese wurden von Stadler und Siemens gebaut. Der Unterschied liege in der Technik, betonte Siemens-Mobility-Chef Michael Peter. Moderne Halbleiter sollen bei der Umwandlung des elektrischen Stroms Energie sparen.

    Gewichtsoptimierte Drehgestelle sparten Gewicht und entlasteten das Schienennetz, sagte Peter. Auch die Fahrgastinformationen würden grundlegend überarbeitet und verbessert. Die neuen Züge werden den Angaben der Deutschen Bahn zufolge über mehr Barrierefreiheit, zusätzlichen Platz für Fahrräder und USB-C-Steckdosen an jedem Doppelsitz verfügen.

    Auf welchen Linien die neuen Fahrzeuge zuerst zum Einsatz kommen, sei noch offen, sagte S-Bahn-Chef Heiko Büttner. Klar ist, dass die neue Flotte größer sein wird als die der bisherigen Baureihen 480 und 481. In Fredersdorf soll deshalb bis spätestens 2032 ein neues Instandhaltungswerk für die S-Bahn entstehen./maa/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie

    Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,75 % und einem Kurs von 15,73 auf Tradegate (16. Juli 2026, 13:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um -0,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,22 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 212,88 Mrd..

    Siemens zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 298,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Siemens Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 345,00EUR was eine Bandbreite von -11,65 %/+29,70 % bedeutet.





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