Lang & Schwarz Aktie legt zu - 16.07.2026

Die Lang & Schwarz Aktie kann am heutigen Handelstag um +1,66 % auf 15,350€ zulegen. Das sind +0,250 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,14 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Lang & Schwarz Aktie. Nach einem Plus von +4,14 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 15,350€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Lang & Schwarz ist ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen in Deutschland, das sich auf den außerbörslichen Handel und die Emission von strukturierten Produkten spezialisiert hat. Es konkurriert mit Tradegate und der Baader Bank und zeichnet sich durch seine Innovationskraft und Spezialisierung im außerbörslichen Handel aus.

Der heutige Anstieg bei Lang & Schwarz konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -45,31 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lang & Schwarz Aktie damit um -17,21 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -46,65 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Lang & Schwarz um -31,76 % verloren.

Lang & Schwarz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -17,21 % 1 Monat -46,65 % 3 Monate -45,31 % 1 Jahr -27,16 %

Informationen zur Lang & Schwarz Aktie

Stand: 16.07.2026, 13:16 Uhr

Es gibt 9 Mio. Lang & Schwarz Aktien. Damit ist das Unternehmen 144,87 Mio. € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Deutsche Boerse, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,50 %. Visa (A) notiert im Plus, mit +0,24 %. Cboe Global Markets notiert im Minus, mit -0,99 %. Euronext verliert -0,80 %

Lang & Schwarz Aktie jetzt kaufen?

Ob die Lang & Schwarz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lang & Schwarz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.