JPMORGAN stuft ASML auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ASML nach Quartalszahlen und Prognosen von 1900 auf 2100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Märkte müssten realisieren, dass der Ausrüster der Halbleiterindustrie auf eine andere Art und Weise Prognosen stelle als früher, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es sei sehr wahrscheinlich, dass das Unternehmen die Schätzungen für die Produktionskapazitäten 2027 noch einmal nach oben schraubt./rob/bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 23:21 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,59 % und einem Kurs von 1.556EUR auf Tradegate (16. Juli 2026, 13:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Sandeep Deshpande

Analysiertes Unternehmen: ASML

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2100

Kursziel alt: 1900

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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