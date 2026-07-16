Kuwait wehrt erneut iranische Angriffe ab
- Kuwaitische Luftabwehr fängt wieder Drohnen ab
- Explosionen erklärt als Abfangen durch Luftabwehrsysteme
- US-Militärstützpunkte in der Region, iranische Angriffe
KUWAIT-STADT (dpa-AFX) - Die kuwaitische Luftverteidigung wehrt derzeit nach eigenen Angaben erneut iranische Drohnenangriffe ab. Mögliche Explosionsgeräusche seien auf das Abfangen feindlicher Ziele durch die Luftverteidigungssysteme zurückzuführen, hieß es weiter. Die Streitkräfte fingen bereits am Mittwoch nach eigenen Angaben vier Marschflugkörper und 21 Drohnen ab, die in den Luftraum des Landes eingedrungen waren. Das US-Militär unterhält in dem Golfstaat wie auch in anderen arabischen Staaten der Region Militärstützpunkte. Der Iran greift dort als Vergeltung für US-Angriffe auf das eigene Territorium immer wieder an./arj/DP/zb
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Ich denke schon, dass wir die 100 nochmal sehen, denn die Lagerbestände schrumpfen täglich, bald sind sie aufgebraucht und dann hat der reale Markt das alleinige Sagen. Kann aber nochmal mal fallen, wenn Donaldo mal wieder den TACO macht. Eine Lösung die dauerhaft ist wird es da nicht so schnell geben, da die Interessen viel zu unterschiedlich sind und viele unterschiedliche Player mitspielen. Interessant wird wie sich die Huthis weiter verhalten.