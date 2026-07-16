UBS stuft NEMETSCHEK AG auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nemetschek von 56 auf 53 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Nach dem Abschluss der HCSS-Übernahme berücksichtige er diese nun in seinem Bewertungsmodell für den Bausoftware-Spezialisten, schrieb Michael Briest in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Deren von Nemetschek erwarteter Beitrag zum Konzernumsatz berücksichtige Auswirkungen notwendiger Abschreibungen bisher nicht. Zudem verwies der Experte auf die gesunkene Branchenbewertung./rob/gl/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 10:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,68 % und einem Kurs von 56,20EUR auf Tradegate (16. Juli 2026, 13:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Michael Briest

Analysiertes Unternehmen: NEMETSCHEK AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 53

Kursziel alt: 56

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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