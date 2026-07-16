UBS stuft ASML auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ASML von 2100 auf 2250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe nach den besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen des Chipindustrie-Ausrüsters seine Ergebnisschätzungen (EPS) für die Jahre bis 2028 um bis zu 19 Prozent erhöht, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Anders als manche Investoren, die zunehmend Kurstreiber vermissten, sehe er dank der angehobenen Unternehmensziele noch Luft nach oben - zumal die Aktie im historischen Vergleich günstig sei./rob/gl/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 18:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,76 % und einem Kurs von 1.553EUR auf Tradegate (16. Juli 2026, 13:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Francois-Xavier Bouvignies

Analysiertes Unternehmen: ASML

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2250

Kursziel alt: 2100

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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