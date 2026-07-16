JPMORGAN stuft JCDecaux auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für JCDecaux von 29 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. In Europa entwickele sich das Geschäft des Werbedienstleisters solide, schrieb Marcus Diebel in einem Ausblick am Donnerstag. Im Nahen Osten stabilisiere sich die Lage und die Fußball-Weltmeisterschaft dürfte sich positiv auswirken. Der Experte drückte den Aktien mit Blick auf seine optimistischen Erwartungen für die Ende Juli anstehenden Quartalszahle den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf./rob/bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 21:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die JC Decaux Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,77 % und einem Kurs von 22,40EUR auf Tradegate (16. Juli 2026, 11:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Marcus Diebel

Analysiertes Unternehmen: JCDecaux

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 29

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

