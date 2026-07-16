RBC stuft Totalenergies auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Der Produktionsbericht des Ölkonzerns habe seine Erwartungen in mehreren Bereichen verfehlt, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine Gewinnschätzungen fürs zweite Quartal liegen vor den anstehenden Zahlen nun deutlich unter dem Konsens./rob/niw/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 06:17 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 06:17 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,54 % und einem Kurs von 68,60EUR auf Tradegate (16. Juli 2026, 13:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Biraj Borkhataria

Analysiertes Unternehmen: Totalenergies

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 85

Kursziel alt: 85

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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