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    KuCoin bringt den offiziellen Livestream von Tomorrowland Belgium 2026 in die KuCoin-App

    KuCoin bringt den offiziellen Livestream von Tomorrowland Belgium 2026 in die KuCoin-App
    Foto: charnsitr - stock.adobe.com

    Fans weltweit können an beiden Festivalwochenenden die Mainstage und die Freedom Stage live verfolgen

    PROVIDENCIALES, Turks- und Caicosinseln, 16. Juli 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin, eine weltweit führende Krypto-Plattform, die auf Vertrauen basiert, gab heute bekannt, dass der offizielle Livestream von Tomorrowland Belgium 2026 direkt in der KuCoin-App verfügbar sein wird, sodass Zuschauer auf der ganzen Welt die Live-Auftritte bei einem der bekanntesten Festivals für elektronische Musik verfolgen können.

    Als offizieller und exklusiver Kryptobörsen- sowie Kryptozahlungspartner von Tomorrowland wird KuCoin an allen sechs Festivaltagen vom 17. bis 19. Juli sowie vom 24. bis 26. Juli Auftritte sowohl von der Mainstage als auch von der Freedom Stage live übertragen. Im Livestream werden einige der größten Namen der elektronischen Musik zu sehen sein, darunter David Guetta, Martin Garrix, Calvin Harris, Hardwell, Armin van Buuren, Alok, Sebastian Ingrosso, The Chainsmokers und viele weitere.

    Nutzer können über die eigens eingerichtete Tomorrowland-Seite in der KuCoin-App auf den offiziellen Livestream zugreifen.

    Der Zeitplan für die Live-Übertragungen sieht wie folgt aus, wobei alle Zeiten in UTC angegeben sind:

    • 17. Juli: 14:00–01:00
    • 18. Juli: 14:00–01:00
    • 19. Juli: 14:00–00:00
    • 24. Juli: 14:00–01:00
    • 25. Juli: 14:00–01:00
    • 26. Juli: 14:00–00:00

    „Tomorrowland bringt Menschen durch Musik, Kreativität und gemeinsame Erlebnisse zusammen", sagte BC Wong, Geschäftsführer von KuCoin. „Indem wir den offiziellen Livestream in die KuCoin-App integrieren, machen wir dieses Erlebnis unserer weltweiten Community zugänglich, ganz gleich, wo sich ihre Mitglieder befinden. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt in unserer Partnerschaft und zeigt, wie vertrauenswürdige Technologie engere Verbindungen zwischen Menschen und Kultur schaffen kann."

    Der Livestream ist Teil der mehrjährigen Partnerschaft zwischen KuCoin und Tomorrowland, zu der auch die Premiere der Celestia Stage, die Rückkehr der KuCoin Guardians sowie besondere Aktionen anlässlich des neunjährigen Bestehens von KuCoin am 24. Juli gehören. Zusammen spiegeln diese Erlebnisse die gemeinsame Vision von KuCoin und Tomorrowland wider, Menschen durch Musik, Innovation und echte Verbindungen zusammenzubringen.

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