Börsen Update Europa - 16.07. - TecDAX schwach -1,10 %

Der MDAX steht bei 31.920,34 PKT und verliert bisher -0,62 %. Top-Werte: KRONES +2,50 %, AUTO1 Group +2,47 %, Porsche AG +1,85 % Flop-Werte: AIXTRON -6,46 %, SILTRONIC AG -4,09 %, Aurubis -2,97 %

Der DAX steht bei 24.788,27 PKT und verliert bisher -0,83 %. Top-Werte: SAP +1,06 %, Symrise +0,87 %, Siemens Healthineers +0,87 % Flop-Werte: Infineon Technologies -4,35 %, Siemens Energy -3,58 %, RWE -2,93 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht bei 3.765,97 PKT und verliert bisher -1,10 %.

Top-Werte: Ottobock +6,20 %, Verbio +1,88 %, Draegerwerk +1,75 %

Flop-Werte: AIXTRON -6,46 %, PVA TePla -4,74 %, Infineon Technologies -4,35 %

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Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.227,16 PKT und fällt um -0,81 %.

Top-Werte: SAP +1,06 %, Nordea Bank Abp +0,65 %, UniCredit +0,64 %

Flop-Werte: Infineon Technologies -4,35 %, Siemens Energy -3,58 %, Schneider Electric -3,35 %

Der ATX steht bei 6.438,50 PKT und verliert bisher -0,78 %.

Top-Werte: Palfinger +0,62 %, Oesterreichische Post +0,62 %, Wienerberger +0,18 %

Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -5,08 %, Raiffeisen Bank International -2,45 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -1,31 %

Der SMI steht bei 14.171,14 PKT und verliert bisher -1,07 %.

Top-Werte: Alcon +0,52 %, CIE Financiere Richemont +0,17 %, Amrize +0,15 %

Flop-Werte: Partners Group Holding -6,15 %, ABB -5,02 %, Lonza Group -2,38 %

Der CAC 40 steht bei 8.307,66 PKT und verliert bisher -0,95 %.

Top-Werte: Stellantis +1,04 %, Pernod Ricard +0,79 %, Credit Agricole +0,63 %

Flop-Werte: STMicroelectronics -4,88 %, LEGRAND -3,92 %, Schneider Electric -3,35 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:57:25) bei 3.140,88 PKT und fällt um -0,33 %.

Top-Werte: Skandinaviska Enskilda Banken (A) +1,84 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +0,89 %, Nordea Bank Abp +0,65 %

Flop-Werte: Tele2 (B) -6,09 %, ABB -5,02 %, Essity Registered (B) -3,12 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:22) bei 6.265,00 PKT und steigt um +0,89 %.

Top-Werte: Piraeus Port Authority +1,48 %, Viohalco +1,35 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,98 %

Flop-Werte: Jumbo -7,21 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -2,54 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -2,43 %