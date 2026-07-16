Almonty Industries - Aktie zeigt Schwäche - 16.07.2026

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Almonty Industries, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -33,78 % Verlust nach sich zog.

Einen schwachen Börsentag erlebt die Almonty Industries Aktie. Sie fällt um -2,17 % auf 11,955€. Der Kursrückgang der Almonty Industries Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -11,55 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,17 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Almonty Industries Aktie damit um -8,32 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -24,43 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Almonty Industries +55,41 % gewonnen.

Almonty Industries Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,32 % 1 Monat -24,43 % 3 Monate -33,78 % 1 Jahr +184,20 %

Informationen zur Almonty Industries Aktie

Stand: 16.07.2026, 14:06 Uhr

Es gibt 285 Mio. Almonty Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,41 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Rund 100 % Kurspotenzial sehen Analysten bei der Aktie von Almonty Industries. Nach einem Gespräch mit dem CEO erhöhen sie die Schätzungen und das Kursziel auf 33 USD. Das KGV für 2027 liegt unter 10. Dabei ist man bei den Annahmen konservativ. Bei …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Sandvik, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,15 %.

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Ob die Almonty Industries Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Almonty Industries Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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