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    Besonders beachtet!

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    Almonty Industries - Aktie zeigt Schwäche - 16.07.2026

    Am 16.07.2026 ist die Almonty Industries Aktie, bisher, um -2,17 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Almonty Industries Aktie.

    Besonders beachtet! - Almonty Industries - Aktie zeigt Schwäche - 16.07.2026
    Foto: Adobe Stock

    Wie hat sich die Almonty Industries-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Almonty Industries Aktie. Sie fällt um -2,17 % auf 11,955. Der Kursrückgang der Almonty Industries Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -11,55 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,17 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Almonty Industries, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -33,78 % Verlust nach sich zog.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Almonty Industries Aktie damit um -8,32 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -24,43 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Almonty Industries +55,41 % gewonnen.

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    Almonty Industries Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,32 %
    1 Monat -24,43 %
    3 Monate -33,78 %
    1 Jahr +184,20 %
    Stand: 16.07.2026, 14:06 Uhr

    Informationen zur Almonty Industries Aktie

    Es gibt 285 Mio. Almonty Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,41 Mrd. € wert.

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    Ob die Almonty Industries Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Almonty Industries Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Almonty Industries

    -1,43 %
    -8,32 %
    -24,43 %
    -33,78 %
    +184,20 %
    +1.292,02 %
    +707,87 %
    +1.063,77 %
    ISIN:CA0203987072WKN:A414Q8
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