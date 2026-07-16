Micron Technology Aktie deutlicher Kursrutsch - -5,64 % - 16.07.2026

Die Micron Technology Aktie ist bisher um -5,64 % auf 746,00€ gefallen. Das sind -44,60 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Micron Technology Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -8,20 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,64 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Micron Technology ist ein US-Halbleiterhersteller, fokussiert auf Speicherlösungen (DRAM, NAND-Flash, SSDs) für Rechenzentren, PCs, Mobile, Automotive und Industrie. Das Unternehmen zählt zu den Top-3-Speicheranbietern weltweit. Hauptkonkurrenten sind Samsung, SK Hynix, Kioxia/WD. Stärken: Technologieführerschaft bei High-Bandwidth-Memory, Automotive- und Rechenzentrumsfokus, vertikal integrierte Fertigung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Micron Technology in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +104,42 % bestehen.

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Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -9,45 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,27 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +216,40 % gewonnen.

Micron Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,45 % 1 Monat -20,27 % 3 Monate +104,42 % 1 Jahr +667,81 %

Informationen zur Micron Technology Aktie

Stand: 16.07.2026, 14:07 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 849,42 Mrd. € wert.

Die Micron-Aktie hat nach ihrer starken Rallye zuletzt deutlich an Wert verloren und vom jüngsten Hoch inzwischen rund -30% eingebüßt. Damit rückt der Rücksetzer verstärkt in den Fokus der Anleger, denn größere Korrekturen können attraktive Einstiegschancen eröffnen. Entscheidend wird nun sein, ob sich die Aktie an wichtigen Unterstützungen stabilisieren und den Grundstein für eine nachhaltige […] The post Micron-Aktie mit -30% – lohnt sich jetzt der Einstieg? first appeared on sharedeals.de.

So schlagen sich die Wettbewerber von Micron Technology

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,37 %. Western Digital notiert im Minus, mit -8,11 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -4,60 %.

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Ob die Micron Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Micron Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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