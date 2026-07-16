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    Vortex Energy stellt Update zur technischen Studie für das Salzprojekt Robinsons River bereit

    Vortex Energy stellt Update zur technischen Studie für das Salzprojekt Robinsons River bereit
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Die technische Prüfung soll zur Stärkung des Untergrundmodells und der Ausrichtung der nächsten Erschließungsphase beitragen

     

    Vancouver, British Columbia, 16. Juli 2026 / IRW-Press / Vortex Energy Corp. (CSE: VRTX) (OTC: VTECF) (FWB: AA3) („Vortex“ oder das „Unternehmen“) freut sich, ein Update zur laufenden technischen Studie bereitzustellen, die von der Firma Lonquist Field Service (Canada), ULC („Lonquist“) auf dem Salzprojekt Robinsons River des Unternehmens, rund 35 Kilometer südlich von Stephenville (Neufundland und Labrador), durchgeführt wird.

     

    Lonquist treibt seine technische Prüfung und seine Arbeiten zur Zusammenführung der für das Projekt vorliegenden Daten voran. Die laufende Studie konzentriert sich auf die Zusammenstellung, Überprüfung und Auswertung der geologischen und geophysikalischen Informationen sowie Bohrdaten, um das Verständnis des Unternehmens hinsichtlich der unterirdischen Salzstrukturen des Projekts sowie des Speicherpotenzials im Untergrund zu verbessern. Das Unternehmen geht davon aus, dass es die Ergebnisse der Studie bis Ende Juli 2026 erhalten wird. Die Erkenntnisse werden Vortex voraussichtlich einen verbesserten technischen Rahmen für die Ausrichtung zukünftiger Arbeiten bei Robinsons River geben, einschließlich der Bewertung aussichtsreicher Salzstrukturen, der Präzisierung der Prioritäten für die Projekterschließung und der Bestimmung geeigneter nächster Schritte, um das Projekt weiter voranzutreiben.

     

    „Die laufenden Arbeiten sind ein wichtiger Schritt für die Schaffung einer vollständigeren technischen Grundlage für Robinsons River“, so Paul Sparkes, Chief Executive Officer von Vortex Energy. „Die Prüfung durch Lonquist soll uns dabei helfen, die bestehenden Daten besser zu verstehen, das Untergrundmodell zu präzisieren und praktische Handlungsempfehlungen für die nächste Phase der Projekterschließung zu erhalten. Wir freuen uns darauf, die Ergebnisse der Studie zu erhalten und diese Informationen als Grundlage für unsere weitere Strategie zu nutzen.“

     

    Das Unternehmen wird weitere Updates bereitstellen, sobald weitere Informationen verfügbar sind.

     

    Qualifizierter Sachverständiger

     

    Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., VP of Exploration des Unternehmens, in seiner Eigenschaft als „qualifizierter Sachverständiger“ im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft, verifiziert und genehmigt.

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