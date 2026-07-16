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    Ukraine und Russland tauschen weitere Soldatenleichen aus

    Für Sie zusammengefasst
    • Ukraine erhielt 501 gefallene Soldatenleichen
    • Russland erhielt die Überreste von 31 Soldaten
    • Großer Unterschied wegen russischer Vorstöße
    Ukraine und Russland tauschen weitere Soldatenleichen aus
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    KIEW/MOSKAU (dpa-AFX) - Die Ukraine und Russland haben inmitten laufender Kampfhandlungen erneut Leichen gefallener Soldaten ausgetauscht. Kiew habe 501 Soldatenleichen erhalten, teilte der Stab für Kriegsgefangenenbelange bei Telegram mit. Moskau sind Medienberichten zufolge wiederum die Überreste von 31 russischen Soldaten übergeben worden.

    Seit Anfang 2025 hat die Ukraine damit fast 21.000 Gefallene zurückerhalten. Gleichzeitig wurden Russland nur etwas über 660 Soldatenleichen übergeben. Der massive Unterschied wird mit dem stetigen Vorrücken der russischen Armee erklärt, bei dem die ukrainischen Truppen ihre Toten nur zum Teil bergen können.

    Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 gegen die von Russland betriebene Invasion. Verlustzahlen unterliegen auf beiden Seiten der Geheimhaltung. Über die Zählung von öffentlichen Nachrufen und anderen Daten wird die Zahl der Toten auf ukrainischer Seite auf etwas über 200.000 geschätzt. Die russische Armee hat nach der gleichen Vorgehensweise bereits rund 350.000 Soldaten verloren./ast/DP/stk






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