BERENBERG stuft ABB LTD auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für ABB nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Der Schweizer Technologiekonzern habe die Erwartungen beim Auftragseingang übertroffen und die Prognose aktualisiert, schrieb Richard Dawson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Geschäft rund um die Elektrifizierung von Rechenzentren bleibe stark. Die übrigen Zahlen seien größtenteils wie erwartet ausgefallen./niw/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 06:49 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,22 % und einem Kurs von 85,35EUR auf Lang & Schwarz (16. Juli 2026, 14:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Richard Dawson

Analysiertes Unternehmen: ABB LTD

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 80

Kursziel alt: 80

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



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