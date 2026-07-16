Börse, Baby!
Zwischen Ölpreisschock und Berichtssaion: Wohin kippt der Markt?
Die Kapitalmärkte bewegen sich zwischen Hoffen und Bangen: Die Eskalation zwischen den USA und dem Iran trifft auf den Start der US-Berichtssaison. Was tun?
- Eskalation USA und Iran belastet globale Märkte
- Ölpreis und Inflation steigen wegen Hormus-Blockade
- US-Berichtssaison bringt Zinsfragen und Banken
- Report: SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Die US-Berichtssaison trifft auf wieder entflammte, geopolitische Spannungen. Die erneute Eskalation des Iran-Kriegs befeuert neue und alte Sorgen.
Die Inflation schleicht sich über den Konflikt wieder in die globale Weltwirtschaft. Die USA konnten zwar am Dienstag mit ihrem Inflationsbericht aus Juni dem explodierenden Ölpreis den Riegel vorschieben; aber die Teuerung nimmt mit der Sperrung von Hormus wieder neue und bekannte Dimensionen ein. Der Brent-Rohölpreis könnte sich bei 85 bis 90 US-Dollar einpegeln.
Am Mittwoch legten zunächst die US-Banken vor, die von dem hoch gebliebenen Zinsumfeld profitieren. Besonders gut ist die Stimmung gegenüber der Aktie von Goldman Sachs, die hervorragende Ergebnisse vorlegen konnte.
Heiße Frage: Wie wird Fed-Chef Kevin Warsh die Notenbank jetzt führen, um der Inflation zu begegnen?
In dieser neuen Folge von Börse, Baby! analysieren Krischan Orth und Nicolas Ebert die Zerreißprobe an den Märkten. Wohin kippt die Stimmung an der Börse? Droht uns ein ungemütlicher Herbst oder starten wir jetzt die nächste Rekordjagd?
Außerdem: Eine heiße Aktie vor den Quartalsberichten. Jetzt reinhören!
"Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf: