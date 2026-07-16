JEFFERIES stuft Totalenergies auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Totalenergies nach Vorab-Aussagen zum vergangenen Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Der französische Ölkonzern dürfte durchwachsen, aber insgesamt wie erwartet abgeschnitten haben, schrieb Mark Wilson am Donnerstag mit Blick auf den Quartalsbericht am 23. Juli./bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 02:54 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 02:54 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 02:54 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 02:54 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,05 % und einem Kurs von 68,95EUR auf Tradegate (16. Juli 2026, 14:47 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Mark Wilson
Analysiertes Unternehmen: Totalenergies
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 93
Kursziel alt: 93
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Mark Wilson
Analysiertes Unternehmen: Totalenergies
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 93
Kursziel alt: 93
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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