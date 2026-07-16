Milliardenmarkt Robotik: Nvidia startet überraschende Offensive

"Dank KI werden Roboter intelligent, anpassungsfähig und zugänglich", sagte Nvidia-Chef Jensen Huang bei einer Veranstaltung in Tokio.

Nvidia baut seine Zusammenarbeit mit japanischen Industrieunternehmen aus und will die Entwicklung von Robotik und Künstlicher Intelligenz beschleunigen. Wie das Unternehmen laut Reuters mitteilte, gehören unter anderem Fanuc und Yaskawa Electric zu den neuen Partnern.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Großauftrag für neue KI-Chips

Parallel kündigte Noetra, ein staatlich unterstütztes Unternehmen mit Investoren wie Sony, SoftBank, NEC und Honda, den Kauf von 27.500 Nvidia-Rubin-GPUs an. Die Chips sollen in einer neuen KI-Infrastruktur zum Einsatz kommen, die gemeinsam mit Nvidia aufgebaut wird. Der Baubeginn ist für April 2027 vorgesehen, der Betrieb soll im Juni 2028 starten.

Noetra entwickelt ein japanisches multimodales Basismodell für sogenannte physische Künstliche Intelligenz. Ziel ist eine KI, die neben Sprache auch Bilder, Videos und Audiodaten verarbeitet und langfristig reale Umgebungen räumlich verstehen kann. Das Unternehmen will die Modelle schrittweise entwickeln und später auch extern bereitstellen.

Laut Noetra beteiligen sich inzwischen 44 Unternehmen und Organisationen an dem Vorhaben. Dazu gehören neben den Kerninvestoren auch weitere Partner aus Industrie und Forschung. Die Entwicklung soll zunächst auf KI-Recheninfrastruktur japanischer Anbieter erfolgen.

Huang sieht in diesem Bereich erhebliches Potenzial für Japan und sagt, dem Land "fehlt eine neue Technologie, und diese neue Technologie heißt physische KI."

KI-Investitionen bleiben im Fokus

Die Ankündigungen fallen in eine Phase, in der Investoren die Dynamik der weltweiten Investitionen in Künstliche Intelligenz genau beobachten. Der niederländische Chipausrüster ASML erhöhte zuletzt seine Umsatzprognose und kündigte einen Ausbau seiner Produktionskapazitäten an. Der weltgrößte Auftragsfertiger für Chips, TSMC, meldete am Donnerstag Rekordergebnisse und hob seine Investitionsprognose an.

Japan hat seit den 1980er-Jahren zwar Marktanteile in der Halbleiterproduktion verloren, bleibt nach Einschätzung von Branchenexperten jedoch in zahlreichen Nischen bei Materialien und Produktionsanlagen führend.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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