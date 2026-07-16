PVA TePla Aktie fällt kräftig - News, Gründe und Ausblick - 16.07.2026

Die PVA TePla Aktie ist bisher um -4,94 % auf 37,68€ gefallen. Das sind -1,96 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,07 %, geht es heute bei der PVA TePla Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

PVA TePla ist ein Spezialmaschinenbauer für Kristallzucht-, Vakuum- und Hochtemperaturanlagen, v.a. für Halbleiter-, Photovoltaik- und Werkstoffindustrie. Starke Position in Nischen wie Siliziumkristallzucht und Ultraschall-/Röntgen-Inspektion. Wettbewerber u.a. ASM, Applied Materials, Lam Research, KLA. USP: hohe Prozesskompetenz in Hochtemperatur/Vakuum, Kombination aus Anlagenbau und Metrologie.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von PVA TePla in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +16,18 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die PVA TePla Aktie damit um +7,38 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,17 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in PVA TePla eine positive Entwicklung von +73,79 % erlebt.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,11 % geändert.

PVA TePla Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,38 % 1 Monat -9,17 % 3 Monate +16,18 % 1 Jahr +87,40 %

Informationen zur PVA TePla Aktie

Stand: 16.07.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 22 Mio. PVA TePla Aktien. Damit ist das Unternehmen 820,84 Mio.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, AIXTRON und Co.

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,76 %. AIXTRON notiert im Minus, mit -6,93 %.

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Ob die PVA TePla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PVA TePla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.