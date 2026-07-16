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    USA

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    Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe unerwartet gefallen

    Für Sie zusammengefasst
    • Erstanträge fielen auf 208.000 letzte Woche
    • Volkswirte hatten 217.000 Anträge erwartet
    • Erstanträge bleiben niedrig und wichtig für Fed
    USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe unerwartet gefallen
    Foto: Siarhei - 356130783

    WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe unerwartet gefallen. Sie gingen in der vergangenen Woche um 8.000 auf 208.000 zurück, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 217.000 Anträgen gerechnet. Der Wert aus der Vorwoche wurde um 1.000 auf 216.000 nach oben revidiert.

    Dies Erstanträge sind weiter auf einem historisch niedrigen Niveau. In den USA spielen Beschäftigungsdaten eine wichtige Rolle bei geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank, weil der Arbeitsmarkt neben der Inflation zum Mandat der Fed zählt. Zuletzt hatte die Notenbank den Leitzins bestätigt./jsl/stk






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