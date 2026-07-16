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    ANALYSE-FLASH

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    Jefferies senkt Nutrien auf 'Hold' - Ziel runter auf 63 Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies stuft Nutrien von Buy auf Hold herab
    • Kursziel von 96 auf 63 US-Dollar von Jefferies gesenkt
    • Nachfragerisiko und Angebotsdruck bei Kalidünger
    ANALYSE-FLASH - Jefferies senkt Nutrien auf 'Hold' - Ziel runter auf 63 Dollar
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Nutrien von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 96 auf 63 US-Dollar gesenkt. Die Aktien des Düngemittelherstellers hätten bereits einen Großteil des Kursaufschlags im Zuge des Iran-Krieges eingebüßt, schrieb Laurence Alexander in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts des Nachfragerisikos wegen schwacher Margen für Landwirte und des Angebotsdrucks bei Kalidünger fielen seine Szenarien für den Zeitraum zwischen 2027 und 2029 eher düster aus./la/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 04:59 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 04:59 / ET

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    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nutrien Aktie

    Die Nutrien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 59,34 auf Tradegate (16. Juli 2026, 15:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nutrien Aktie um +1,20 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,62 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nutrien bezifferte sich zuletzt auf 28,15 Mrd..

    Nutrien zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1855. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 76,67USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 63,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 85,00USD was eine Bandbreite von +7,25 %/+44,71 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst:
    Kursziel: 63 US-Dollar



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