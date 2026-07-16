Jefferies senkt Nutrien auf 'Hold' - Ziel runter auf 63 Dollar

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nutrien Aktie

Die Nutrien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 59,34 auf Tradegate (16. Juli 2026, 15:07 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nutrien Aktie um +1,20 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,62 %.

Die Marktkapitalisierung von Nutrien bezifferte sich zuletzt auf 28,15 Mrd..

Nutrien zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1855. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2400 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 76,67USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 63,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 85,00USD was eine Bandbreite von +7,25 %/+44,71 % bedeutet.