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    dpa-AFX-Überblick

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    UNTERNEHMEN vom 16.07.2026 - 15.15 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • TSMC steigert Investitionen und Umsatz wegen KI
    • Uber übernimmt Mehrheitsanteile an Delivery Hero
    • ABB profitiert von Rechenzentren und plant Zukauf
    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN vom 16.07.2026 - 15.15 Uhr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ROUNDUP/KI-Boom: TSMC erhöht Investitionsziel und Umsatzprognose

    HSINCHU - Die Halbleiterbranche dürfte nach Einschätzung des weltgrößten Chip-Auftragsfertigers TSMC noch lange vom KI-Boom profitieren. Die Nachfrage übersteige das Angebot bei weitem, sagte TSMC-Chef Che-Chia Wei am Donnerstag in Hsinchu. Der taiwanesische Konzern will deshalb noch mehr investieren als bislang bekannt. Zudem erhöhte das Unternehmen, das wegen des KI-Booms inzwischen zu den wertvollsten der Welt gehört, die Umsatzprognose für das laufende Jahr.

    ROUNDUP 2: Delivery Hero lässt sich von Uber schlucken - Aktie dreht ins Plus

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    BERLIN/SAN FRANCISCO - Der deutsche Lieferdienst-Konzern Delivery Hero schlüpft nach jahrelangen Verlusten unter das Dach des US-Konzerns Uber . Der Fahrdienstvermittler und Lieferdienst aus den Vereinigten Staaten hat sich einen Großteil der Delivery-Hero-Anteile gesichert und will sich in einem Milliardendeal auch den Rest einverleiben. Die Führung des Berliner Konzerns zieht dabei mit und wirbt bei Aktionären und Beschäftigten für den Zusammenschluss. Zugleich will Delivery Hero sein Geschäft in 14 Ländern an einen Finanzinvestor abstoßen.

    ROUNDUP: ABB profitiert von hoher Nachfrage aus Rechenzentren - Zukauf geplant

    ZÜRICH - Das Schweizer Technologieunternehmen ABB hat im zweiten Quartal 2026 von einer starken Nachfrage rund um Rechenzentren profitiert. Umsatz und Auftragseingang legten deutlich zu. Wie schon zum Jahresstart wuchsen beide Kennziffern prozentual zweistellig. Auch die operative Gewinnmarge verbesserte sich erneut. Zudem will der Technologiekonzern sein Geschäft rund um Elektrifizierung und Automatisierung mit einem milliardenschweren Zukauf der britischen Firma Rotork stärken, eines Anbieters von Durchflusskontrollgeräten und elektrischen Stellantrieben.

    ROUNDUP: Cewe will Sofortfoto-Geschäft von Kodak Alaris kaufen - Aktie legt zu

    OLDENBURG - Der Fotodienstleister Cewe will mit einem Zukauf sein Kerngeschäft Fotofinishing und seine internationale Präsenz im Handel ausbauen. Dazu will das Unternehmen das Sofortfoto-Geschäft von Kodak Alaris für rund 72 Millionen Euro übernehmen, wie es am Donnerstag in Oldenburg mitteilte. Allerdings könne sich der Kaufpreis aufgrund der künftigen Zahlen zum Abschluss-Stichtag noch ändern. Die Übernahme soll im ersten Halbjahr 2027 abgeschlossen sein und sich daher nicht auf die Prognose für das laufende Jahr auswirken. An der Börse kam das Vorhaben gut an. Die Cewe-Aktie legte zuletzt um rund 1,4 Prozent zu.

    Hypoport: Private Immobilienfinanzierung stagniert im zweiten Quartal

    BERLIN - Der Finanzdienstleister Hypoport hat in der privaten Immobilienfinanzierung im zweiten Quartal eine Stagnation hinnehmen müssen. Nach dem Zinsanstieg infolge des Iran-Kriegs hätten viele Verbraucher im ersten Quartal noch schnell Kredite abgeschlossen, berichtete das Unternehmen am Donnerstag in Berlin. Dieser Vorzieheffekt ging demnach zulasten des zweiten Quartals. So verzeichnete Hypoports Vermittlungsplattform Europace eine Stagnation: Das vermittelte Kreditvolumen in der privaten Immobilienfinanzierung lag im zweiten Quartal mit etwas mehr als 18 Milliarden Euro nur minimal über dem Vorjahreswert.

    Nordea verdient operativ wie erwartet etwas mehr

    HELSINKI - Die skandinavische Bank Nordea hat im zweiten Quartal auch dank guter Geschäfte in der Vermögensverwaltung von steigenden Provisionseinnahmen profitiert. So konnte sie den erneut leicht gesunkenen Zinsüberschuss ausgleichen. Der operative Gewinn lag mit etwas mehr als 1,6 Milliarden Euro wie von Experten erwartet leicht über dem Wert aus dem Vorjahresquartal. Bei den Erträgen verzeichnet die im EuroStoxx 50 notierte Bank einen Anstieg um vier Prozent auf rund drei Milliarden Euro, wie sie am Donnerstag mitteilte.

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    Weitere Meldungen

    -Hunderte neue S-Bahnzüge sollen ab 2032 kommen
    -Energieagentur warnt vor Abhängigkeit bei kritischen Rohstoffen -EU hält trotz hoher Öl-Preise an Russland-Preisdeckel fest -'New York Times' geht gegen Vorladung ihrer Journalisten vor -Wo Elektroautos stark gefragt sind - und wo gerade nicht -Sprit immer teurer - Dieselpreis springt mehr als 6 Cent -ROUNDUP/Köln-Wuppertal: Nach Generalsanierung noch wochenlang Einschränkungen -Deutsche Beteiligungs AG senkt Jahresziel für Nettovermögenswert -ROUNDUP/Brenner-Streit: EuGH-Gutachter rügt Tiroler Beschränkungen -Gericht prüft Enteignung von BUND-Grundstück am RWE-Tagebau Hambach -Highfield-Festival bei Leipzig gibt auf
    -Wohnungsbestand wächst schneller als die Bevölkerung
    -London verstaatlicht Stahlhersteller British Steel
    -ROUNDUP 2: Deutlich mehr schwere E-Scooter-Unfälle - das sagen Experten -Niedrige Pegelstände in Flüssen beeinträchtigen Schifffahrt°

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HYPOPORT Aktie

    Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,14 % und einem Kurs von 85,42 auf Lang & Schwarz (16. Juli 2026, 15:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HYPOPORT Aktie um +5,56 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,22 %.

    Die Marktkapitalisierung von HYPOPORT bezifferte sich zuletzt auf 603,03 Mio..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 187,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 134,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 291,00EUR was eine Bandbreite von +53,58 %/+233,52 % bedeutet.





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