JEFFERIES stuft Renk auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renk vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Eine Veranstaltung für Analysten vor den Quartalszahlen lasse auf gestiegene Margen im zweiten Jahresviertel schließen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Getriebehersteller sei auf gutem Weg, beim operativen Ergebnis (Ebit) das obere Ende der Prognosespanne zu erreichen./bek/niwVeröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 07:40 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 07:40 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,05 % und einem Kurs von 42,98EUR auf Tradegate (16. Juli 2026, 15:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chloe Lemarie

Analysiertes Unternehmen: Renk

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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