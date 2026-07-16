Abverkauf bei Gold -1,35 % in 24h

-1,35 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,32 % 1 Monat -6,78 % 3 Monate -16,61 % 1 Jahr +20,75 %

Heftiger Druck auf Gold: Das Edelmetall sinktauf 4.005,71und markiert damit einen spürbaren Rücksetzer.

Zur Veranschaulichung: Vor 10 Jahren notierte Gold bei 1.320,08USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.005,71USD ein Wert von 30.344,5USD geworden – ein Gewinn von +203,45 %.

Informationen zu Gold

Gold ist das zentrale Edelmetall im internationalen Finanzsystem. Preisbewegungen entstehen durch Nachfrage von Zentralbanken, Schmuckindustrie und Anlegern. Steigende Inflation oder fallende Realzinsen erhöhen oft die Attraktivität. Marktteilnehmer handeln Gold in US-Dollar, was den Wechselkurs besonders wichtig macht.