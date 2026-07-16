UBS hebt Schaeffler auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 8,10 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schaeffler Aktie

Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,95 % und einem Kurs von 8,46 auf Tradegate (16. Juli 2026, 15:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schaeffler Aktie um +6,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,44 %.

Die Marktkapitalisierung von Schaeffler bezifferte sich zuletzt auf 8,02 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,1250EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +17,79 %/-5,77 % bedeutet.