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    ANALYSE-FLASH

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    UBS hebt Schaeffler auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 8,10 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS stuft Schaeffler von Sell auf Neutral hoch
    • Kursziel angehoben von 7,10 Euro auf 8,10 Euro
    • Bewertung reflektiert Risiken und externe Optionen
    ANALYSE-FLASH - UBS hebt Schaeffler auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 8,10 Euro
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Schaeffler von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 7,10 auf 8,10 Euro angehoben. Die Aktien des Auto- und Industriezulieferer böten Wachstumspotenzial zu einem nun günstigeren Preis, schrieb Juan Perez-Carrascosa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach der Kurskorrektur vom Januar-Hoch spiegele die Bewertung jetzt sowohl die Umsetzungsrisiken im Kerngeschäft als auch den Wert der Optionen außerhalb des Automobilbereichs besser wider./rob/la/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 15:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,95 % und einem Kurs von 8,46 auf Tradegate (16. Juli 2026, 15:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schaeffler Aktie um +6,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,44 %.

    Die Marktkapitalisierung von Schaeffler bezifferte sich zuletzt auf 8,02 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,1250EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +17,79 %/-5,77 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: UBS
    Kursziel: 8,10 Euro



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