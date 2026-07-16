Ölpreise legen zu - Lage im Nahen Osten bleibt angespannt

LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag angesichts der angespannten Lage im Nahen Osten weiter zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September kostete zuletzt 85,63 US-Dollar, das waren 0,82 Prozent mehr als am Vortag. Die Ölpreise knüpfen so an ihre Preisaufschläge seit Wochenbeginn an. Zum Wochenstart hatte der Preis noch bei gut 75 Dollar gelegen.

Nach neuen Angriffen und Drohungen der USA gegen den Iran sendet die Führung in Teheran gemischte Signale über mögliche weitere Verhandlungen. Der iranische Parlamentspräsident und Chefverhandler Mohammed Bagher Ghalibaf ließ die Tür dafür offen, mahnte aber zugleich, dass man keine Angst davor haben dürfe, kriegerisch eigene Interessen durchzusetzen. In der Stellungnahme von Mittwoch, die teilweise im Fernsehen verlesen wurde, betonte er zudem, dass der Iran die Kontrolle über die Straße von Hormus beanspruche. Wegen des Streits um die für den globalen Energiehandel wichtige Meerenge ist der Konflikt wieder eskaliert.