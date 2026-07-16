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    Ölpreise legen zu - Lage im Nahen Osten bleibt angespannt

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise steigen wegen Nahostkonflikt auf 85,63
    • Iran offen für Verhandlungen und beansprucht Hormus
    • Ölströme via Hormus um 4,6 Mio auf 3,9 Mio gesunken
    Ölpreise legen zu - Lage im Nahen Osten bleibt angespannt
    Foto: Emphyrio - pixabay

    LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag angesichts der angespannten Lage im Nahen Osten weiter zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September kostete zuletzt 85,63 US-Dollar, das waren 0,82 Prozent mehr als am Vortag. Die Ölpreise knüpfen so an ihre Preisaufschläge seit Wochenbeginn an. Zum Wochenstart hatte der Preis noch bei gut 75 Dollar gelegen.

    Nach neuen Angriffen und Drohungen der USA gegen den Iran sendet die Führung in Teheran gemischte Signale über mögliche weitere Verhandlungen. Der iranische Parlamentspräsident und Chefverhandler Mohammed Bagher Ghalibaf ließ die Tür dafür offen, mahnte aber zugleich, dass man keine Angst davor haben dürfe, kriegerisch eigene Interessen durchzusetzen. In der Stellungnahme von Mittwoch, die teilweise im Fernsehen verlesen wurde, betonte er zudem, dass der Iran die Kontrolle über die Straße von Hormus beanspruche. Wegen des Streits um die für den globalen Energiehandel wichtige Meerenge ist der Konflikt wieder eskaliert.

    Das US-Militär hatte am Mittwoch erneut und in zwei Wellen Ziele im Iran angegriffen. Dieser reagierte mit Beschuss auf Ziele in der Region - unter anderem meldeten die mit den USA verbündeten Golfstaaten Kuwait und Bahrain Angriffe. Auch Jordanien meldete erneuten Beschuss aus dem Iran.

    Laut Analysten von RBC Capital Markets ist der gleitende Sieben-Tage-Durchschnitt der Ölströme durch die Straße von Hormus seit Wiederaufnahme der Kämpfe vor einer Woche um 4,6 Millionen auf 3,9 Millionen Barrel pro Tag gesunken.

    Die Märkte könnten sich eher an den neuen Zustand gewöhnen, als mit einer Rückkehr zur Normalität zu rechnen, sagte John Woods, Investmentchef und Leiter Investmentlösungen für Asien bei Lombard Odier, dem Fernsehsender Bloomberg TV. Wahrscheinlicher sei "eine Art semi-permanente, periodische Störung" der Ölströme durch die Meerenge, mit der der Markt leben müsse. Brent könnte demnach dauerhaft mit einem Aufschlag von fünf bis 15 US-Dollar je Barrel gehandelt werden./jsl/he





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