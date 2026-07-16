Börsen Start Update
Börsenstart USA - 16.07. - US Tech 100 schwach -1,17 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 52.648,71 PKT und steigt um 0,00 %.
Top-Werte: Unitedhealth Group +8,71 %, Merck & Co +2,92 %, Nike (B) +2,67 %, Johnson & Johnson +2,50 %, Amgen +2,42 %
Flop-Werte: Goldman Sachs Group -3,99 %, Cisco Systems -3,06 %, IBM -2,75 %, Caterpillar -2,68 %, NVIDIA -1,98 %
Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:34) bei 29.153,54 PKT und fällt um -1,17 %.
Top-Werte: Dexcom +6,11 %, Cintas +5,66 %, Intuitive Surgical +3,93 %, IDEXX Laboratories +3,35 %, Keurig Dr Pepper +3,28 %
Flop-Werte: Rocket Lab Corporation -8,33 %, Seagate Technology Holdings -7,19 %, SanDisk Corporation -7,12 %, Marvell Technology -5,86 %, Western Digital -5,77 %
Der S&P 500 steht aktuell (15:59:15) bei 7.543,39 PKT und fällt um -0,34 %.
Top-Werte: Abbott Laboratories +12,75 %, Unitedhealth Group +8,71 %, Erie Indemnity (A) +7,63 %, Dexcom +6,11 %, Cintas +5,66 %
Flop-Werte: Corning -7,37 %, Seagate Technology Holdings -7,19 %, SanDisk Corporation -7,12 %, Western Digital -5,77 %, Coherent -4,54 %
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