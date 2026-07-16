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    Besonders beachtet!

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    Abbott Laboratories Aktie schießt durch die Decke. Was steckt dahinter? - 16.07.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Abbott Laboratories Aktie bisher um +12,75 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Abbott Laboratories Aktie.

    Besonders beachtet! - Abbott Laboratories Aktie schießt durch die Decke. Was steckt dahinter? - 16.07.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Abbott Laboratories ist ein globaler Gesundheitskonzern mit Fokus auf Diagnostik, Medizintechnik, generische Pharma und Ernährung (u.a. FreeStyle Libre, Similac, Ensure, Herz- und Gefäßprodukte). Starke Marktstellung in Diagnostik und Glukosemessung. Wichtige Wettbewerber: Johnson & Johnson, Medtronic, Roche, Dexcom, Nestlé Health Science. USP: Breite Diversifikation, starke F&E, führend bei CGM-Systemen.

    Abbott Laboratories Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 16.07.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Abbott Laboratories Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +12,75 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Abbott Laboratories Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,08 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 87,72, mit einem Plus von +12,75 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Abbott Laboratories einen Gewinn von +3,00 % verbuchen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Abbott Laboratories Aktie damit um +6,55 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,93 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Abbott Laboratories eine negative Entwicklung von -26,67 % erlebt.

    Während Abbott Laboratories heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,34 %. Damit gehört Abbott Laboratories heute zu den auffälligeren Werten.

    Abbott Laboratories Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,55 %
    1 Monat +15,93 %
    3 Monate +3,00 %
    1 Jahr -30,86 %
    Stand: 16.07.2026, 16:00 Uhr

    Informationen zur Abbott Laboratories Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Abbott Laboratories Aktien. Damit ist das Unternehmen 153,28 Mrd.EUR € wert.

    Zahlenbereicht von: Netflix, Alcoa, United Airlines und Abbott Laboratories


    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Becton Dickinson, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,77 %. Boston Scientific notiert im Plus, mit +5,25 %. Johnson & Johnson notiert im Plus, mit +2,27 %. Stryker legt um +6,01 % zu Medtronic notiert im Plus, mit +5,15 %.

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    Ob die Abbott Laboratories Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Abbott Laboratories Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Abbott Laboratories

    +12,32 %
    +6,33 %
    +15,68 %
    +3,36 %
    -30,39 %
    -18,62 %
    -20,85 %
    +106,77 %
    +972,02 %
    ISIN:US0028241000WKN:850103
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