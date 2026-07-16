BAADER BANK stuft DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG auf 'Buy'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 30,80 Euro belassen. Die angepasste Prognose untermauere ein schwierigeres Umfeld und eine niedrigere Bewertung des Portfolios, schrieb Gerhard Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bis zur Vorlage endgültiger Geschäftszahlen und weiteren Details zum ersten Halbjahr wollte der Experte seine Schätzungen aber noch nicht anpassen./rob/niw/heVeröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 13:18 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Dt. Beteiligungs AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,83 % und einem Kurs von 21,50EUR auf Tradegate (16. Juli 2026, 15:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Gerhard Schwarz

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 30,80

Kursziel alt: 30,80

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar