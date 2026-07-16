Plus 13 Prozent: Beliebter Dividendenwachstumswert mit massivem Kursanstieg!

Auf dem Höhepunkt des Booms bei Speicherchip-Aktien vor einigen Wochen war die Kapitalnachfrage so groß, dass Investoren selbst die Anteile von Unternehmen mit jahrzehntelang erwiesener Erfolgsgeschichte aus ihren Portfolios schmissen. Dazu gehörten auch Qualitätsaktien wie die des Life-Science-Unternehmens und Dividendenwachstumswert Abbott Laboratories .

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der kämpfte zuletzt zwar auch mit einer Wachstumsschwäche, doch Kursabschläge von über 40 Prozent waren für die Aktie mit Blick auf die immer günstigere Unternehmensbewertung viel zu viel. Nichtsdestotrotz stürzte Abbott Laboratories auf den tiefsten Stand seit der Corona-Pandemie ab.

Am Donnerstag meldet sich die Aktie mit einem gewaltigen Kursanstieg zurück, nachdem das Unternehmen die Markterwartungen mit seinen am Mittag vorgelegten Quartalszahlen pulverisiert hat.

Umsatzerwartungen übertroffen, Übernahme belebt Diagnostiksparte

Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse um 13,0 Prozent auf 12,59 Milliarden US-Dollar zu. Damit wurden die Prognosen der Analystinnen und Analysten um 70 Millionen US-Dollar übertroffen. Es war für Abbott Laboratories das wachstumsstärkste Quartal seit mehr als 4 Jahren.

Vor allem das nach dem Ende der Corona-Pandemie schwache Diagnostikgeschäfte meldete sich mit einem Plus von 42,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal kraftvoll zurück. Auch das Medizingeräte legte mit einem Plus von 9,0 Prozent ordentlich zu und profitierte damit vom starken Branchentrend, den zuvor schon die Zahlen von Johnson & Johnson belegt hatten.

Zum Comeback der Diagnostiksparte trug allerdings auch bei, dass Abbott Laboratories im März Exact Sciences erworben hatte. Wird die Übernahme herausgerechnet, steigerte das Unternehmen seine vergleichbaren Erlöse um 4,8 Prozent. Das ist okay, aber nicht überwältigend.

Nettogewinn noch durch Übernahmekosten belastet

Auf der Ertragsseite erzielte Abbott Laboratories ein Gewinnergebnis von 1,31 US-Dollar je Anteil (auf bereinigter Basis, Non-GAAP), womit die Prognosen um 3 Cent übertroffen wurden. Im selben Quartal des Vorjahres hatte das Unternehmen 1,26 US-Dollar erzielt.

Aufgrund mit der Übernahme von Exact Science verbundenen Kosten fiel der Nettogewinn ohne Bereinigungen deutlich geringer aus als im Jahr zuvor. Nach 1,78 Milliarden US-Dollar vor 12 Monaten wurden nun 928,0 Millionen US-Dollar Gewinn erzielt. Allein im Bereich "Verkauf, Allgemeines und Verwaltung" stiegen die Kosten um fast eine Milliarde US-Dollar. Hier dürfte es aber schon bald zu Einsparungen und Synergieeffekten kommen.

Jahresprognose angehoben, Wachstumsbeschleunigung in Aussicht gestellt

Angesichts der aus der Perspektive des Unternehmens zufriedenstellenden Entwicklung in den zurückliegenden 3 Monaten wurde der Ausblick auf das Gesamtjahr angehoben. Die Gewinnprognose liegt nun bei 5,45 bis 5,60 US-Dollar pro Aktie nach bislang 5,38 bis 5,58 US-Dollar. Davon sollen in Q3 1,38 bis 1,46 US-Dollar erwirtschaftet werden. Damit traf die Mittelpunktschätzung den Erwartungswert der Wall Street von 1,42 US-Dollar genau.

CEO Robert Ford betonte in der Pressemitteilung seine Erwartung, dass das aktuelle Momentum anhalten und zu einer Beschleunigung des Umsatz- und Gewinnwachstums in der zweiten Jahreshälfte führen würde. Dieser Erwartung schloss sich der Markt mit Blick auf die Kursreaktion an.

Ausgangslage der Aktie schlagartig verbessert

Bereits in der US-Vorbörse konnte sich Abbott Laboratories deutlich steigern. Die Aktie startete mit einem Gap Up und einem Plus von über 5 Prozent in den regulären Handel. Dieses baute sie rausch auf zweistellige Werte aus. In der Spitze legte das Papier über 13 Prozent zu, ehe es am Nachmittag etwas zurücksetzte und sich über der Marke von 100 US-Dollar zu behaupten versuchte.

Der starke Kursanstieg ist aus charttechnischer Perspektive ein Befreiungsschlag. Drohte Abbott Laboratories am Mittwoch noch unter die erst vor kurzem zurückeroberte 50-Tage-Linie zu fallen, wurde diese am Donnertag mit aller Macht verteidigt

Damit dürfte der Erholungstrend der vergangenen Wochen nicht nur anhalten, sondern beschleunigt werden. Platz ist jetzt bis 110 US-Dollar, wo die 200-Tage-Linie und damit die Chance auf eine dauerhafte Trendwende lauert. Neue Mehrjahrestiefs dürften dagegen erstmal vom Tisch sein.

Fazit: Auch nach dem Kursanstieg noch ein Kauf

Mit Blick auf die Unternehmensbewertung ist Abbott Laboratories selbst nach dem gewaltigen Kursanstieg am Donnerstag attraktiv bewertet. Auf Basis der unternehmenseigenen Gewinnschätzung und einem Kurs von 100 US-Dollar steht ein KGVe 2026 von 18,1 zu Buche. Das liegt deutlich unter dem 5-Jahres-Mittel von 23,5 und rechtfertigt noch sehr viel höhere Notierungen.

Dazu kommt, dass die Dividendenrendite mit gegenwärtig 2,8 Prozent so hoch wie selten in den vergangenen Jahren ist, üblich waren zuletzt im Mittel 1,8 Prozent. Das spricht ebenfalls für eine attraktive Einstiegsgelegenheit, denn die Ausschüttungen steigerte Abbott Laboratories in den vergangenen 10 Jahren mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 9,3 Prozent.

Noch bietet das Papier also das Beste aus zwei Welten: Eine überdurchschnittlich hohe Dividende vom Start weg und dazu gleichzeitig hohes Dividendenwachstum für eine attraktive Yield-on-Cost in der Zukunft.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Abbott Laboratories Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,78 % und einem Kurs von 87,10EUR auf Tradegate (16. Juli 2026, 17:18 Uhr) gehandelt.

SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen Jetzt Report kostenlos herunterladen!

Schreibe Deinen Kommentar