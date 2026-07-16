ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Ziel für ASML auf 1650 Euro - 'Hold'
- Jefferies hebt Kursziel ASML von 1560 auf 1650 Euro
- Einstufung bleibt auf Hold trotz Kurszielanhebung
- Bruttomarge überraschte positiv, Schätzungen erhöht
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ASML nach Quartalszahlen von 1560 auf 1650 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Angesichts der hohen Chip-Nachfrage sei die starke Entwicklung kein Wunder, schrieb Janardan Menon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die entscheidende positive Überraschung sei die Bruttomarge gewesen, weshalb der Experte seine Schätzungen erhöhte./niw/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 15:43 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 20:00 / ET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie
Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,70 % und einem Kurs von 1.608 auf Tradegate (16. Juli 2026, 16:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +1,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,04 %.
Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 618,71 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.150,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.650,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.500,00EUR was eine Bandbreite von +3,49 %/+56,80 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 1650 Euro
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Community Beiträge zu ASML Holding - A1J4U4 - NL0010273215
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ASML Holding eingestellt.
Heute gilt das für die "Schaufeln" der KI: ASML, TSMC
Bald kommt bestimmt der grosse Absturz. Die Aktie ist viel zu teuer