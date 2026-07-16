Jefferies hebt Ziel für ASML auf 1650 Euro - 'Hold'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,70 % und einem Kurs von 1.608 auf Tradegate (16. Juli 2026, 16:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +1,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,04 %.

Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 618,71 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.150,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.650,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.500,00EUR was eine Bandbreite von +3,49 %/+56,80 % bedeutet.