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    Kursziel rauf!

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    ASMLs kleiner Bruder dreht auf: ASM bereit für den nächsten Chip-Boom

    Ein Technologiewechsel bei Speicherchips öffnet ASM International offenbar ein neues Milliardengeschäft. Die Bank of America erhöht deshalb ihre Erwartungen deutlich.

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    Kursziel rauf! - ASMLs kleiner Bruder dreht auf: ASM bereit für den nächsten Chip-Boom
    Foto: SOPA Images - Sipa USA

    Die Bank of America sieht im niederländischen Halbleiterausrüster ASM International einen der großen Profiteure der nächsten Speicherchip-Generation. Die Analysten haben ihr Kursziel deutlich angehoben und begründen dies mit einem Technologiewechsel, der bislang von vielen Investoren unterschätzt werde.

    Im Zentrum steht der Umstieg von klassischen DRAM-Speicherchips auf sogenannte 4F²-Architekturen. Diese neue Bauweise mit vertikalen Transistoren gilt als notwendige Antwort darauf, dass sich Speicherzellen physikalisch kaum noch weiter schrumpfen lassen.

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    Samsung plant laut Einschätzung der Analysten den Produktionsstart um das Jahr 2028, SK Hynix dürfte folgen. Genau hier kommt ASM ins Spiel: Die komplexeren dreidimensionalen Strukturen erfordern deutlich mehr Beschichtungsschritte auf Atomebene, also Prozesse aus den Bereichen ALD und Epitaxie, in denen ASM zu den Marktführern zählt.

    Die Bank beziffert das zusätzliche Marktvolumen für ASM auf 400 bis 450 Millionen US-Dollar pro 100.000 Wafer Fertigungskapazität im Monat. Gelingt es dem Unternehmen, davon rund ein Drittel für sich zu sichern, entstünde daraus ein Umsatzpotenzial von 150 bis 180 Millionen US-Dollar je Kapazitätseinheit. Bei einer breiteren Umstellung der gesamten Speicherbranche könnte sich daraus ein jährliches Zusatzgeschäft von deutlich über 450 Millionen US-Dollar ergeben.

    Die BofA-Analysten formulieren es pointiert: "4F² ist nicht einfach eine weitere Verkleinerung der DRAM-Struktur", sondern die bedeutendste Weichenstellung in der Speicherchip-Fertigung seit Einführung der EUV-Lithografie.

    Auf Basis dieser Annahmen erhöht die Bank ihre Gewinnschätzung je Aktie für 2028 um 10 Prozent auf 44 Euro und rechnet mittelfristig bis 2030 mit einem Gewinnpotenzial von bis zu 58 Euro je Aktie. Das Kursziel wandert auf 1.435 Euro, die Kaufempfehlung bleibt bestehen. Als weiteren Wachstumstreiber nennt die Bank den parallelen Umstieg der Logikchip-Hersteller auf neue Transistorarchitekturen bei den kommenden Chipgenerationen.

    Der Lithographiespezialist und Top-Chipausrüster ASML wurde 1984 als Joint Venture zwischen Philips und eben ASM International gegründet. Inzwischen ist ASML über seinen ehemaligen Mutterkonzern deutlich hinausgewachsen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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