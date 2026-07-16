HubOne entscheidet sich für PSX von Ribbon, um den Sprachverkehr in allen seinen Anwendungen zu vereinheitlichen

PLANO, Texas, 16. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Ribbon Communications Inc. (Nasdaq: RBBN), ein weltweit führender Anbieter von Echtzeit-Kommunikationstechnologie und IP-Glasfasernetzwerklösungen, gab heute bekannt, dass Hub One – einer der führenden französischen Betreiber und Integratoren, der Unternehmen und öffentliche Einrichtungen vernetzt, digitalisiert und schützt – sich für die „Policy and Routing Engine" PSX von Ribbon als zentrale Anrufweiterleitungs-Engine für seinen Sprachverkehr entschieden hat. Diese Ankündigung unterstreicht die anhaltende Dynamik von Ribbon bei der Bereitstellung differenzierter, softwaregestützter Lösungen für Dienstleister und Unternehmen weltweit.

„Die Lösung von Ribbon hilft uns dabei, die Art und Weise zu verändern, wie Unternehmen und kritische Infrastrukturen sich täglich vernetzen und Innovationen vorantreiben", sagte Khalid OUDASSI, stellvertretender Leiter des Bereichs Infrastruktur bei Hub One. „PSX zeichnet sich durch seine einzigartige Fähigkeit aus, unterschiedliche Elemente unserer Kommunikationsumgebung miteinander zu verbinden, darunter Unified Communications, private 4G/5G-Netze, Contact Center oder SIP-Trunks. Es verschafft uns einen Wettbewerbsvorteil, indem wir unseren Kunden bei der Umstellung ihrer Kommunikationsdienste auf HubOne ein nahtloses Erlebnis bieten können."

Als zentralisierte Engine für Richtlinien und Anrufweiterleitung ermöglicht Ribbons PSX Dienstanbietern, Prioritäten festzulegen, die Anrufzulassung zu steuern sowie Least-Cost-Routing (LCR), Quality-of-Service-Routing (QoS), die Weiterleitung von Anrufen an gebührenfreie Nummern und Rufnummernübersetzungsdienste bereitzustellen. Zudem bietet es Dienste zur Anrufüberprüfung, um Anruf-Spoofing und Robocalls einzudämmen, während sein dezentrales Bereitstellungsmodell Ausfallsicherheit gewährleistet und die Kosten für die Erstellung, Wartung und Synchronisierung von Routing und Richtlinien über Hunderte oder Tausende von Standorten und Netzwerkelementen hinweg eliminiert.