Aktien New York
Überwiegend Verluste - Nahost-Konflikt verunsichert
- Dow kaum verändert, S&P 500 minus 0,3 Prozent
- Nasdaq 100 verliert 0,8 Prozent, Anleger vorsichtig
- USA griffen an, Huthi prüfen Sperrung der Ölroute
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte sind am Donnerstag überwiegend tiefer in den Handel gestartet. Während der Dow Jones Industrial zuletzt wenig verändert bei 52.680 Punkte notierte, gab der marktbreite S&P 500 um 0,3 Prozent auf 7.553 Zähler nach. Der Nasdaq 100 verlor 0,8 Prozent auf 29.204 Zähler.
Aktuell agierten die Anleger vorsichtig, hieß es am Markt. Sie wägten ab, ob die Unternehmensgewinne von Technologie-Unternehmen wohl die jüngsten Fortschritte im Bereich der Künstlichen Intelligenz rechtfertigten. Zudem herrsche weiter Unsicherheit wegen der Lage im Nahen Osten.
Nach den neuen Angriffen und Drohungen der USA gegen den Iran scheint eine diplomatische Lösung erneut in weite Ferne gerückt zu sein. Das US-Militär startete am Mittwoch gleich zwei Angriffswellen und attackierte zudem ein Schiff, das gegen die Blockade iranischer Häfen verstoßen haben soll. Zudem soll der Iran informierten Kreisen zufolge von der jemenitischen Huthi-Bewegung Unterstützung für eine Sperrung der Ölroute durch das Rote Meer für den Fall erbeten haben, dass die Vereinigten Staaten wie schon angedroht Angriffe auf die iranische Energieinfrastruktur starten./err/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dow Aktie
Die Dow Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,01 % und einem Kurs von 52.656 auf Ariva Indikation (16. Juli 2026, 16:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dow Aktie um +1,97 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,82 %.
Die Marktkapitalisierung von Dow bezifferte sich zuletzt auf 18,79 Mrd..
Dow zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3600 %.
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Ja, das meinte ich unten, scheint wohl der Grund zu sein. Nächste Woche dann eher leicht abwärts?
Ja, ja, was wäre die Welt ohne die nicht enden wollenden Crash-Fantasien ? Langsam sollte den Leute das ganze Gerede zum Hals heraushängen ... oder sie sollten zumindest gemerkt haben, dass dahinter primär Selbstdarstellerei und Geschäftemachern steckt.
Denn Crash-Gerede zieht immer und schafft immer maximale Medienaufmerksamkeit!
Aber .... Gier frisst das Gehirn. Und dann gerät man schnell in Panik - z.B. durch harmlose Nachrichten wie die von SAP.
Die 2000er Hype wurde übrigens durch kapitalschwache Start-ups ausgelöst, die nicht mal vernünftige Produkte hatten - Start-ups, gegründet von irgendwelchen smarten Business School Absolventen, die schnell mal das große Geld machen wollten.