Überwiegend Verluste - Nahost-Konflikt verunsichert

Nach den neuen Angriffen und Drohungen der USA gegen den Iran scheint eine diplomatische Lösung erneut in weite Ferne gerückt zu sein. Das US-Militär startete am Mittwoch gleich zwei Angriffswellen und attackierte zudem ein Schiff, das gegen die Blockade iranischer Häfen verstoßen haben soll. Zudem soll der Iran informierten Kreisen zufolge von der jemenitischen Huthi-Bewegung Unterstützung für eine Sperrung der Ölroute durch das Rote Meer für den Fall erbeten haben, dass die Vereinigten Staaten wie schon angedroht Angriffe auf die iranische Energieinfrastruktur starten./err/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dow Aktie

Die Dow Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,01 % und einem Kurs von 52.656 auf Ariva Indikation (16. Juli 2026, 16:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dow Aktie um +1,97 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,82 %.

Die Marktkapitalisierung von Dow bezifferte sich zuletzt auf 18,79 Mrd..

Dow zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3600 %.