DZ BANK stuft ASML auf 'Kaufen'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat ASML nach Quartalszahlen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 1300 auf 1800 Euro angehoben. Der Chipindustrie-Ausrüster sei Gewinner des KI-Booms und habe seinen Ausblick deutlich erhöht, schrieb Ingo Wermann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts sehr guter Zahlen mit einigen Rekorden und anhaltend hoher Nachfrage erhöhte er seine Schätzungen spürbar./rob/niw/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 15:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 15:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 15:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 15:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 1.593EUR auf Tradegate (16. Juli 2026, 16:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Ingo Wermann
Analysiertes Unternehmen: ASML
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Ingo Wermann
Analysiertes Unternehmen: ASML
Aktieneinstufung neu: positiv
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