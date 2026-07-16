DZ BANK stuft ASML auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat ASML nach Quartalszahlen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 1300 auf 1800 Euro angehoben. Der Chipindustrie-Ausrüster sei Gewinner des KI-Booms und habe seinen Ausblick deutlich erhöht, schrieb Ingo Wermann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts sehr guter Zahlen mit einigen Rekorden und anhaltend hoher Nachfrage erhöhte er seine Schätzungen spürbar./rob/niw/heVeröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 15:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 15:16 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 1.593EUR auf Tradegate (16. Juli 2026, 16:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Ingo Wermann

Analysiertes Unternehmen: ASML

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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