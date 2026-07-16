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    Abkommen mit Qualcomm

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    Neuer Milliardenhebel? Micron sichert sich starke Auto-Partnerschaften

    Micron sichert sich langfristige Vereinbarungen mit führenden Autozulieferern. Die Partner wollen die Versorgung für intelligente Fahrzeuge dauerhaft absichern.

    Für Sie zusammengefasst
    Abkommen mit Qualcomm - Neuer Milliardenhebel? Micron sichert sich starke Auto-Partnerschaften
    Foto: Alex Milan Tracy - Sipa USA

    Micron Technology stärkt seine Position in der Automobilindustrie mit langfristigen strategischen Kundenvereinbarungen. Wie das Unternehmen mitteilte, wurden entsprechende Abkommen mit den Tier-1-Zulieferern und Technologiepartnern Qualcomm, Visteon, Harman, JOYNEXT, DENSO, Astemo und Hyundai Mobis geschlossen. Ziel ist es, die Versorgung mit Speicher- und Speicherlösungen für künftige Fahrzeuggenerationen langfristig abzusichern.

    Nach Angaben von Micron sollen die Vereinbarungen mehr Planungssicherheit bei Produktion, Liefermengen und Preisen schaffen. Gleichzeitig wollen die Partner enger bei der Entwicklung neuer Speichertechnologien zusammenarbeiten. Das soll Investitionen in Forschung, Qualifizierung und Fertigung erleichtern.

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    Fokus auf vernetzte und intelligente Fahrzeuge

    Die Anforderungen an Speicherlösungen steigen nach Unternehmensangaben mit der zunehmenden Digitalisierung von Fahrzeugen. Moderne Infotainment-Systeme, Fahrerassistenzsysteme, Konnektivität und Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz benötigen leistungsfähige Speicher- und Datenspeicherlösungen. Hinzu kommen lange Produktlebenszyklen und hohe Qualitätsanforderungen in der Automobilindustrie.

    Micron-Chef Sanjay Mehrotra erklärte: "Die nächste Phase der Innovation in der Automobilbranche wird von der Stärke des dahinterstehenden Ökosystems abhängen." Mit den Vereinbarungen wolle das Unternehmen sicherstellen, dass künftige Fahrzeugplattformen über die nötigen Speicher- und Datenspeicherkapazitäten für "reichhaltigere, sicherere und intelligentere Erlebnisse" verfügen.

     

    Partner sehen stabile Lieferketten als Schlüssel

    Auch die Partner betonen die Bedeutung enger Zusammenarbeit. Qualcomm-Chef Cristiano Amon sagte, die Automobilhersteller benötigten Plattformen, die Hochleistungsrechner, Konnektivität sowie Speicher- und Datenspeichertechnologien vereinen. Die Zusammenarbeit mit Micron schaffe dafür "die solide technologische Grundlage", während Fahrzeuge intelligenter und stärker vernetzt werden.

    Christian Sobottka, Chef der Automotive-Sparte von Harman, verwies auf die wachsenden Erwartungen der Verbraucher an personalisierte und vernetzte Fahrerlebnisse. Dafür brauche die Branche belastbare Speicher- und Datenspeicherlösungen. Hyundai-Mobis-Chef Lee Gyu-suk erklärte, langfristige Technologieplanung und ein widerstandsfähiges Liefernetz seien entscheidend für künftige Fahrerassistenzsysteme. Auch Visteon und DENSO hoben hervor, dass leistungsfähige Speicherlösungen und enge Partnerschaften die Entwicklung der nächsten Fahrzeuggeneration unterstützen.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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