Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 16.07.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 16.07.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Ottobock
Tagesperformance: +8,54 %
Tagesperformance: +8,54 %
Platz 1
Performance 1M: +13,89 %
Performance 1M: +13,89 %
SMA Solar Technology
Tagesperformance: -5,30 %
Tagesperformance: -5,30 %
Platz 2
Performance 1M: +26,38 %
Performance 1M: +26,38 %
Nemetschek
Tagesperformance: -5,24 %
Tagesperformance: -5,24 %
Platz 3
Performance 1M: +2,62 %
Performance 1M: +2,62 %
AIXTRON
Tagesperformance: -4,56 %
Tagesperformance: -4,56 %
Platz 4
Performance 1M: -33,22 %
Performance 1M: -33,22 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: -4,02 %
Tagesperformance: -4,02 %
Platz 5
Performance 1M: -21,62 %
Performance 1M: -21,62 %
Verbio
Tagesperformance: +3,21 %
Tagesperformance: +3,21 %
Platz 6
Performance 1M: +11,01 %
Performance 1M: +11,01 %
SILTRONIC AG
Tagesperformance: -3,03 %
Tagesperformance: -3,03 %
Platz 7
Performance 1M: -1,16 %
Performance 1M: -1,16 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG
WallstreetOnline-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Siltronic ist gemischt mit Tendenz zu positivem Mittelfrist-Szenario. Kurs: 14 Tage ca. 79€ → 91€ (+≈15%), Volatilität hoch. Technisch/fundamentald: Ausbruch aus der Konsolidierung, Breakouts um 89–91€; KI-Nachfrage ab 2027, 300-mm-Wafer-Knappheit als Katalysator. Analysten: Exane Outperform, Kepler zurückhaltend. 52W-Hoch ca. 109€.
Bechtle
Tagesperformance: -2,97 %
Tagesperformance: -2,97 %
Platz 8
Performance 1M: -2,33 %
Performance 1M: -2,33 %
Draegerwerk
Tagesperformance: +2,10 %
Tagesperformance: +2,10 %
Platz 9
Performance 1M: -1,61 %
Performance 1M: -1,61 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Draegerwerk
WallstreetOnline-Forum sieht Drägerwerk überwiegend bullisch: starke Fundamentaldaten, Margen von 4% auf 8% bis 2028, EBIT 277–290 Mio €, Umsatzwachstum; KGV 7,5–8,5, Dividende ca. 3 EUR 2026. Sicherheitstechnik robust, Medizintechnik teils langsamer, Gesamtbild positiv; 200-Tage-Linie als Unterstützung. Konferenzcall am 30.7 könnte Impulse liefern. Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen nicht explizit genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Draegerwerk eingestellt.
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